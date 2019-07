Yassine Bounou és el primer objectiu de l'Espanyol per reforçar la porteria

Aquest estiu no hi hagut ni Mundial de futbol masculí ni Eurocopa. Tot i això, el futbol no ha parat. Hem tingut Mundial Femení, i Copa Àfrica i Amèrica on dos integrants de la plantilla del Girona han gaudit de minuts: el marroquí Yassine Bounou, que ha jugat tres partits, i l'uruguaià Christian Stuani, que n'ha disputat un. Ambdòs, que encara estan de vacances i no han tornat ni han iniciat els entrenaments amb l'equip, tenen un futur incert. De fet, en principi no està previst que cap dels dos jugadors faci l'estada a Manchester que començarà diumenge perquè encara gaudiran de permís. El club no ha informat de la data de retorn a la feina dels dos jugadors.

El porter marroquí de 28 anys fa temps que és a les mentsdels directors esportius per intentar la seva sortida de Montilivi. Fa mesos qui ho tenia millor per comptar amb Bounou sota pals era el Fenerbahçe turc. Ara, sembla que les coses han canviat. El pretendent que sembla que té més números d'emportar-se'l a dia d'avui és l'Espanyol. Des de Barcelona s'assenyala que el candidat número 1 per competir per la porteria amb Diego López és Bono. A més a més, tot apunta que el conjunt blanc-i-blau tindrà el líquid necessari després de la venda de Mario Hermoso a l'Atlètic de Madrid per 25 milions (50% al Reial Madrid) i les probables de Borja Iglesias al Betis i de Marc Roca al Bayern de Munic, per fer front, potser no a la clàusula (aproximadament 5 milions) però sí a un traspàs sempre i quan la forma d'aquest sigui fraccionada. En aquest sentit, l'Espanyol va oferir fa dies 3 milions més un de variable al Rayo Vallecano per Dmitrievski però el conjunt madrileny va refusar l'0ferta. Caldrà veure fins on s'estira ara l'Espanyol i si el Girona accepta la proposta.

Mentrestant, Stuani continua de vacances després de la Copa Amèrica. El pensament del Girona no ha variat i la intenció és fer tot el possible perquè el davanter uruguaià es quedi a Montilivi. De moment, Stuani ha rebut l'interès d'equips com Boca Juniors, Flamengo o Monterrey.