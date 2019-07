Dues victòries en dos partits (1-2)

Aquest Girona carbura i s'ha imposat també en el segon compromís amistós de pretemporada després de superar el Bournemouth (1-2). El conjunt de Juan Carlos Unzué s'ha trobat amb un rival més rodat i de més qualitat que l'Al-Arabi, a qui va superar dimecres a Riudarenes.

Avui a Barcelona, s'ha vist un Girona diferent ja d'entrada perquè el tècnic navarrès ha disposat una defensa de cinc jugadors recuperant el clàssic sistema de l'epoca Machín. El partit no s'ha animat fins als darrers deu minuts quan han arribat tots els gols.

El gol de Marc Gual -dos en dos partits- semblava donar la victòria als d'Unzué, que tanmateix, han vist com els anglesos empataven en la següent jugada aprofitant una manca de concentració general dels gironins. A cinc minuts del final, un cop de cap de Juanpe ha acabat donant la victòria al Girona.

Els blanc-i-vermells han contingut bé els intents dels anglesos i han gaudit de bones arribades on ha mancat la rematada final dels davanters. A la segona part, Simpson ha estat expulsat per fer caure Gual quan es quedava sol davant el porter. Ja amb el rival amb deu homes, Gual no ha desaprofitat un regal de la defensa britànica per obrir el marcador.

L'alegria dels gironins ha durat ben pocs segons perquè els britànics han aprofitat una desconnexió general i a la jugada següent han empatat, gràcies a Fraser. La victòria final ha arribat en una acció a pilota aturada en què Juanpe ha saltat més que tothom i ha superat, de cap, el porter Boruc.



Fitxa tècnica



Bournemouth: Travers, Smith, Mepham, Ake, Rico, Kiklenny, Ofoborh, Gosling, Dobre, Solanke i Wilson. També han jugat Boruc, Stacey, Simpson, Ofoborh, Kelly, Ibe, Surman, Butcher, Fraser, Brooks, Surridge.

Girona: Juan Carlos, Iago López, Valery, Maffeo, Alcalá, Resta, Montes, Granell, Pachón, Boselli i Soni. També han jugat Suárez, Villa, Juanpe, Muniesa, Diamanka, Paik, Andzouana, Gual, Lozano, Cherta.

Gols: 0-1, m. 79, Gual; 1-1, m. 80, Fraser; 1-2, m. 85, Juanpe.

Àrbitre: Ais Reig. Ha expulsat Simpson (m. 68) amb vermella directa.