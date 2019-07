El múscul econòmic obre la porta a antics objectius

Llevat del de Cristhian Stuani, els fitxatges que ha fet el Girona durant les dues temporades que ha competit a Primera Divisió no passaran a la història. Ans al contrari. Doumbia, Marlos Moreno, Kayode, Olunga... La llista de futbolistes que han aportat poc o res a l'equip en aquests dos anys a la màxima categoria és llarga i en alguns casos la relació rendiment-sou fa esgarrifar. En canvi, l'encert en les decisions de la direcció esportiva blanc-i-vermella abans de l'ascens canvia de la nit al dia i el balanç és molt més positiu. Només cal recordar la productivitat dels Portu, Longo, Cifuentes, Sandaza, René Román, Kiko Olivas, Ramalho o de Borja García, Juanpe i Alcalá, que encara són a la plantilla. En aquest sentit, arran del descens i retorn a la categoria de plata, Quique Cárcel ha recuperat l'agenda de futbolistes que havia intentat fitxar temps enrere i que no havia pogut ja fos perquè l'equip era a Segona A o per manca de pressupost.

Marc Gual i Samu Sáiz ja són blanc-i-vermells després d'uns quants intents fallits en el passat perquè ho fessin. Amb Mamadou Koné, un altre antic desig de Cárcel, no hi ha hagut entesa, tot i que les negociacions van estar molt a prop de concretar-se. A més a més, el Girona ha aconseguit convèncer una de les peces més cobejades del mercat de Segona A aquest estiu, Pape Diamanka. El migcampista del Numància tenia ofertes de més de mitja dotzena d'equips i fins i tot semblava estar amb un peu i mig a l'Oviedo. Finalment, però, el múscul econòmic i el projecte del Girona han dut el senegalès a Montilivi.

Amb l'ajuda per al descens que dona la Lliga, el traspàs de Portu i algun altre que es pugui produir (Bounou, Porro, Stuani...), el límit salarial del Girona serà enguany un dels més elevats de tota la Segona A. Això, sumat al fet que aquests dos darrers exercicis a Primera han fet créixer la marca i el catxet de l'entitat, fa que ara el Girona sigui un club d'allò més abellidor pels jugadors. Per començar, Maffeo no va dubtar a tornar a Montilivi malgrat el descens de l'equip. El lateral barceloní va signar una gran temporada a Primera amb el Girona i el curs passat va ser fitxat per l'Stuttgart, on no va tenir tanta sort. Tot i comptar amb l'interès d'equips de màxima categoria, va estimar-se més venir a Girona.

També han apostat per Montilivi dos homes als quals Cárcel feia temps que els anava al darrere. Samu Sáiz tenia enamorat el director esportiu barceloní des de la seva etapa a l'Osca (2015-17), i amb l'ascens a Primera Divisió va intentar el seu fitxatge. Tanmateix, l'operació no va ser possible perquè el potencial econòmic del Leeds, de la Segona anglesa, va fer que Sáiz acabés a Gran Bretanya a canvi de 3,5 milions d'euros. Més a prop va estar de Montilivi Marc Gual. El davanter badaloní va interessar al Girona ja al 2016, la temporada de l'ascens, quan el Sevilla el va incorporar procedent del filial de l'Espanyol. L'ascens a Primera i el fet que Gual jugava a Segona A amb el Sevilla Atlètic van fer que Cárcel tornés a trucar a la seva porta. Tanmateix, tampoc va ser possible la seva incorporació i finalment l'escollit per reforçar la davantera al mercat d'hivern del 2018 va ser el Choco Lozano, procedent del Barça B.

Koné s'escapa

Un altre nom que figurava a les agendes de no fa tants anys de Quique Cárcel era el de Mamadou Koné. El davanter, format al Racing de Santander, va ser un dels objectius del Girona el 2016. Fins i tot, el conjunt gironí va arribar a presentar una oferta per incorporar en propietat el davanter, però el Racing la va refusar. Finalment, i després d'una cessió a l'Oviedo, el Leganés va quedar-se'l. Tot i això, no ha tingut sort a Primera i ha estat cedit al KAS Eupen belga i al Màlaga. Ara, el Girona havia reactivat el seu interès i semblava que l'acord amb el Leganés era pròxim, però els dubtes de Montilivi i el fitxatge dijous de Samu Sáiz, han fet que Koné es cansés d'esperar i fitxés pel Deportivo de la Corunya. L'ivorià arriba a Riazor cedit amb una opció de compra d'un milió d'euros.

Així doncs, caldrà veure quins són els propers moviments del Girona i si en aquestes properes hores realitza alguna altra incorporació que pugui afegir-se a l'expedició que demà sortirà cap a Manchester després de jugar avui contra el Bournemouth.