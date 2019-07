Pedro Porro. El València reactiva l'interès per incorporar el jugador extremeny

Pedro Porro és un dels actius més importants que té el Girona a la plantilla. Per joventut i potencial, el carriler extremeny té un gran futur per endavant, i d'això en són plenament conscients els equips de Primera Divisió, que volen jugar amb el factor categoria per endur-se'l. En aquest sentit, el València ha reactivat les negociacions amb el Girona per Porro. De moment, el conjunt gironí vol baixar dels 12 milions d'euros i el València no s'hi acaba d'acostar. El Sevilla també ha mostrat interès per ell.