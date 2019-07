Segon compromís de pretemporada avui a Barcelona contra el Bournemouth

La pretemporada no s'atura i, entre càrrega i càrrega de treball als camps de La Vinya, el Girona es posa a prova per veure com evolucionen els plantejaments de Juan Carlos Unzué amb partits amistosos. Dimecres l'equip es va estrenar a Riudarenes amb una victòria contra l'Al-Arabi (2-1). Va ser un partit marcat per la pluja i contra un rival inferior tècnicament que el Girona va saber resoldre bé i va remuntar gràcies als gols de Marc Gual i Borja García. Aquest vespre, el conjunt d'Unzué es torna a posar a prova amb el segon amistós de l'estiu aquest vespre (20.00, Esport3) contra el Bournemouth a l'Estadi Lluís Companys de Barcelona. Això sí, davant els anglesos caldrà posar-hi els cinc sentits perquè ja fa dies que s'estan preparant per a la competició i estan més rodats físicament.

Unzué va donar quaranta-cinc minuts a tots els jugadors de la plantilla contra l'Al-Arabi, llevat de Maxi Villa, que va jugar el partit sencer, i Diamanka i Cherta, que es van partir la segona part. Carles Planas, de la seva banda, tampoc va completar quaranta-cinc minuts. Caldrà veure si el tècnic dona els primers minuts a Samu Sáiz, que tot just ahir va fer el primer entrenament amb els seus nous companys. Coris, Maffeo, Mojica, Aday, Lozano i Porro no van jugar contra l'Al-Arabi per diversos problemes físics.