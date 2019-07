L'equip se n'anirà avui cap a Manchester sense el davanter Seydou Doumbia

Després de més d'una setmana suant de valent a la Vinya, el Girona farà aquesta tarda les maletes per desplaçar-se a Anglaterra i continuar la pretemporada a la ciutat esportiva del Manchester City. Allà l'espera un ambient menys calorós per entrenar-se i unes instal·lacions de luxe que el primer equip del City ha deixat buides perquè és de gira a la Xina. L'expedició gironina sortirà a mitja tarda (2/4 de 6) des del Prat després de fer una darrera sessió de feina aquest matí. A l'avió cap a Gran Bretanya, tanmateix, no hi pujaran tots els jugadors del primer equip. No hi seran, lògicament Cristhian Stuani ni Yassine Bounou, encara de vacances per haver participat a la Copa Amèrica i Copa Àfrica, respectivament, ni tampoc Seydou Dombia. El davanter ivorià no viatjarà a Manchester amb els seus companys i es quedarà a la Vinya fent treball individualitzat mentre el club continua buscant una solució a la seva situació.

El futur de Doumbia no és a Girona. El jugador no entra als plans ni del tècnic ni del club que intenta buscar-li una sortida. Els dos anys de contracte que encara li resten i, sobretot, l'elevat sou són el factor que impedeix el Girona desempellegar-se del jugador. Doumbia ja va tenir uns dies més de permís que els seus companys però aquesta setmana ja ha estat a la Vinya entrenant-se. Això sí, ho ha fet al marge del grup i fent treball individualitzat. No s'espera, de moment, que s'hi integri i el fet que no viatgi a Manchester potser vol dir que la seva sortida és més propera que no pas llunyana. Fa unes setmanes va trascendir l'interès de diversos clubs russos en ell i també del Gençlerbirligi de Turquia.

Així doncs, el Girona sortirà avui cap a Manchester sense Doumbia però amb uns quants joves del planter. La llista definitiva dels jugadors que viatjaran a terres angleses es farà pública aquest migdia, després de l'entrenament matinal. Fins ara Unzué ha comptat en aquests primers dies de pretemporada amb els joves Jonathan Morilla, Iago López, Pau Resta, Èric Montes, Maxi Villa, Jofre Cherta, Yhoan Andzouana, Seung Hoo Paik, Kévin Soni, Àlex Pachón i Juan Manuel Boselli. Algun es quedarà sense el premi de ser a Manchester.