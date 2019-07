Unzué: «Les victòries sempre van bé i més amb el clar objectiu que tenim»

Ni punts, ni calers ni res material hi havia ahir en joc ahir al Lluís Companys. De prestigi potser, sí, però això és quelcom no treu de pobre ningú. El que sí que és important en qualsevol esport és guanyar. Encara que sigui una costellada amb tres-cents espectadors com la d'ahir o a porta tancada com la de dimecres a Riudarenes. El Girona anava necessitat de victòries d'ençà del curs passat i aquest estiu ja n'encadena dues de seguides que, malgrat que siguin intrascendents, de ben segur estan començant a canviar l'estat d'ànim decaigut dels seguidors blanc-i-vermells. Així ho veu també un Unzué que destacava al final del partit el valor de guanyar. «Les victòries sempre van bé i més quan tenim un objectiu clar com el que tenim. Les necessitarem. Haurem d'acostumar el cos i la ment a guanyar i, de moment, no va malament. Això sí, hi ha coses per millorar», deia Unzué.

El matx va ser un entrenament més, com tots els de pretemporada. Un exercici per veure com absorbeix la plantilla les idees del tècnic. Un Unzué que va acabar satisfet amb la pressió alta que havia fet el seu equip en alguns moments. «Ells controlaven i ens ha costat anar a la pressió. Ho hem fet amb efectivitat i amb la sensació que podíem fer mal. Ens va bé que vinguin equips amb 5-4-1 perquè ens ajuda a dominar més aspectes del joc», destacava.

Jairo i Planas, tocats

El partit d'ahir va servir per veure l'estrena amb la samarreta del Girona del porter Juan Carlos Martín. El castellà no havia tingut minuts dimecres a Riudarenes contra l'Al-Arabi -Suárez i Morilla van fer una part cadascun- però ahir sí que va situar-se sota pals. Qui no va trepitjar la gespa de l'Estadi Lluís Companys va ser Samu Sáiz. El mitjapunta madrileny, amb tot just un parell d'entrenaments amb l'equip, va veure el duel des de la banqueta acompanyat dels altres jugadors que no van entrar a la convocatòria: Borja García, Porro, Mojica, Aday i Planas. El de Sant Celoni arrossega molèsties musculars al bessó dret. Tampoc va jugar Jairo Izquierdo, que es va quedar a Girona amb problemes físics. L'extrem canari va rebre una duríssima entrada al final de la primera part contra l'Al-Arabi i el cos tècnic va decidir que ahir no participés.