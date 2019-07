Prioritzar el fet de tenir les coses clares amb independència del dibuix

«Ho vaig dir el dia de la presentació i així els ho he fet saber als futbolistes: els sistemes són una de les coses que menys importància tenen», reconeixia Juan Carlos Unzué minuts després de la segona victòria del Girona en una pretemporada en què el navarrès ja ha fet servir tres dibuixos. Contra l'Al-Arabi, a la primera meitat, va sortir d'inici amb un 4-3-3, capgirat al descans per un 4-2-3-1. Dissabte, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el sistema escollit va ser una mena de 3-2-2-3. Perquè amb això dels matisos, ja se sap. Després d'un curs en què Eusebio es va passar la Lliga intentant esbrinar qui volia ser, Unzué va ser sincer perquè creu que no cal donar-li tantes voltes. «El sistema només és un procediment inicial, el que realment em preocupa és saber què faran els meus jugadors amb la pilota i sense la pilota. Això és el que importa, i és el que intentarem dominar. Al final, el que et donen els sistemes és que en un moment determinat en comptes de jugar amb dos centrals ho fas amb tres o que en lloc de competir amb extrems ho fas amb mitja puntes per les característiques d'aquests. En definitiva, el sistema no és determinant».

De raó no li'n falta, perquè els seus futbolistes han demostrat saber moure's en els dos partits, sense tenir el dibuix en consideració. Especialment contra el Bournemouth, un rival de superior categoria i més rodat físicament, que va ser superat en una segona meitat en què el Girona va voler ser protagonista. I per voler-ho ser, cal tenir els conceptes clars. Aquesta és la tasca principal que el cos tècnic liderat per Unzué està intentant transmetre en aquestes primeres setmanes de treball. «Com més aspectes del joc dominem, més camaleònics podrem arribar a ser. És la nostra principal intenció». El nou entrenador blanc-i-vermell ha arribat amb un nou llenguatge futbolístic a la butxaca i perquè surti com pretén, cal que tothom se sumi a la causa. «Molts cops es relaciona l'actitud amb quelcom condicional, d'anar endavant o fins i tot posar-se a cridar i fer gestos. Sembla que tinguis més actitud perquè facis coses d'aquestes però, per a mi, tenir actitud també és, en un moment concret, tenir la pilota i atrevir-te a jugar». Unzué no entén el futbol sense prendre riscos. «Quan tens el contrari a 15 metres, també has de ser capaç de dividir, conduir, anar cap a ell, donar una assistència en millors condicions... Tot això és actitud, i no només anar endavant sense por, que també ho necessitarem, és clar que sí».

La pressió en la sortida de pilota rival, que per moments es divideix en una pressió individual i una altra zonal, és un dels aspectes tàctics que el Girona d'Eusebio va provar de polir i que Unzué desitja tenir com a un dels seus punts forts. «El que sí que necessitem és el treball de tots, perquè només que un futbolista es despengi, l'equip està mort. Hi insisteixo molt, perquè així tots els futbolistes entendran que el col·lectiu és l'únic imprescindible. Volem executar un pla de joc que permeti potenciar les individualitats de tothom, i per això els necessitem a tots».

Avui, a Manchester, comença una nova jornada de feina. Serà una setmana atípica, amb els luxes de què disposa un equipàs del nivell del Manchester City. Preguntat per si està satisfet del treball fet fins ara, Unzué no pot evitar somriure: «Tothom està tenint una predisposició molt bona: des del futbolista més veterà al més jove. En aquest sentit, no tinc cap queixa. Hem treballat amb tranquil·litat i en condicions òptimes i de ben segur que a Anglaterra també ho farem». El navarrès es va llançar en elogis cap als futbolistes del planter. «Ens estan ajudant molt, gràcies a ells la pretemporada dels homes del primer equip és la ideal, perquè ens està permetent dosificar les càrregues de minuts que els toca jugar. I el rendiment, està sent molt elevat, perquè per a ells no és fàcil jugar contra un rival de la talla del Bournemouth i competir com ho han fet».

Els dos triomfs amb què el Girona ha començat l'estiu, com a mínim, serveixen per comprovar que allò que Unzué entrena, a l'hora de la veritat es compleix. «Tenir l'estat d'ànim elevat, sempre és positiu. Estic molt agraït al club perquè m'hagin escollit per tirar endavant el projecte, sobretot aquest curs, que crec que serà un any clau per a l'entitat», va finalitzar.