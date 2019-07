Un problema (financer) anomenat Seydou Doumbia

Des de l'endemà del descens de Girona, el comentari general al voltant de Seydou Doumbia ha estat: «Ha d'anar a fora, no pot continuar de cap de les maneres». Però després de la sentència, arriba la pregunta: «Com va fora?». Els més exaltats ho tenen clar: «Si ningú el vol, doncs se li paga la liquidació i fora...». I aquí hi ha el problema. Això és just el que no farà mai el Girona o, per extensió, la gent de Manchester (City Football Group) i Londres (Pere Guardiola), pagar a Doumbia el sou de les dues properes temporades perquè marxi en una decisió que colpejaria amb duresa els balanços financers del club. En el futbol actual, aconseguir que els balanços semblin impol·luts ho és tot. I, per exemple, el moviment de mercat més aclaridor d'aquest «futbol modern» que ha fet el Barça no és la incorporació de Griezmann sinó l'intercanvi de porters amb el València. La directiva de Josep Maria Bartomeu ha venut Jasper Cillessen al València per 30 milions d'euros en un traspàs que només va ser possible perquè, al mateix temps, el Barça va comprar als valencians el brasiler Neto per la mateixa quantitat. No hi ha un moviment real de diners però el Barça tanca el balanç apuntant-se els 30 milions de Cilessen mentre l'amortització dels 30 milions de Neto queda repartida en tots els seus anys de contracte. Si el Barça té la necessitat de fer aquest «joc de mans» financer algú pot pensar que el Girona (i els seus propietaris) apuntaran en els llibres de comptabilitat que han pagat milions d'euros a Seydou Doumbia perquè marxi ja?

De moment, Doumbia no ha viatjat a Manchester i s'entrenarà aquesta setmana en solitari als camps de La Vinya del PGA Golf Catalunya. El club encara confia que, apel·lant a la poca lògica que encara queda en una part del futbol on els programes d'anàlisi financer dels executius encara no s'han imposat, un club rus, turc, armeni o d'on sigui vegi com una bona oportunitat fitxar a cost zero aquell Seydou Doumbia que, fa només quatre anys, la Roma va treure de l'Spartak de Moscou a canvi de 14 milions i mig d'euros. El Girona no en demanarà cap traspàs perquè, per fortuna, tampoc en va pagar l'estiu passat i no hi ha cap inversió per amortitzar, cosa que convertiria el titular d'aquesta notícia en un «Immens problema (financer) anomenat Doumbia». Sense amortització de traspàs pel mig, el Girona només necessita, i no és poc, que vingui un equip i ofereixi a Doumbia un contracte que li doni la mateixa quantitat que el davanter ivorià té firmada amb el Girona per les dues properes temporades.



Un sou de primera estrella

Anem al detall dels números. L'estiu passat, després que les apostes per Kayode i Olunga no funcionessin en la temporada de l'estrena a Primera Divisió, Quique Cárcel va pensar que jugava sobre segur fitxant Seydou Doumbia. Un davanter experimentat i que, gràcies a la seva punta de velocitat en aquells moments, havia destacat amb el Basilea suís, amb qui va jugar la Lliga de Campions, i l'Spartak de Moscou, abans d'anar a la Roma i a l'Sporting de Lisboa. Apartat de l'equip a Portugal, Doumbia va arribar a Montilivi i Cárcel i el Girona li van signar un contracte d'estrella per tres temporades. Abans de la renovació de Cristhian Stuani, Doumbia era el jugador més ben pagat del Girona el curs passat. El club gironí no fa mai públiques les xifres dels seus contractes, però diferents fonts situen el sou de Seydou Doumbia a Primera Divisió a la ratlla dels dos milions d'euros. Com en la resta dels seus companys, el contracte de Seydou Doumbia marcava una rebaixa econòmica en cas de descens a Segona Divisió. En el seu cas, però, el sou del veterà davanter de Costa d'Ivori no es quedava en poca cosa i la retallada no ha estat espectacular. En xifres que, lògicament, tampoc s'han fet públiques des de Montilivi, es parla que Doumbia cobraria al voltant d'1,6 milions d'euros per jugar a Segona Divisió i, com que té dues temporades més de contracte, aquest sou dona com a resultat els 3,2 milions d'euros que el converteixen en un problema (financer) que s'entrena a La Vinya, a tocar dels greens d'un dels millors camps de gol d'Europa mentre els seus companys són a Manchester.