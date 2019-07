Borja García. El Leganés torna a preguntar pel mitjapunta madrileny

Borja García va lluir el braçalet de capità dimecres passat a Riudarenes en el partit contra l'Al-Arabi (2-1). Amb contracte fins al 2022, el mitjapunta madrileny es perfila com un dels puntals del Girona aquesta temporada a Segona A. Tanmateix, el futur del Girona no està al cent per cert garantit. I és que el Leganés sembla que torna a interessar-se per contractar Borja García. Segons informava ahir el diari Marca, el conjunt madrileny hauria reprès els contactes amb el Girona per incorporar Borja García. El mitjapunta té una clàusula de 7 milions d'euros i el Leganés sembla que podria oferir entre 3 i 4 milions per fitxar-lo. La idea del Girona és no deixar anar jugadors per sota del valor de la seva clàusula.