El color negre, principal novetat en les noves equipacions del Girona

El darrer 8 de juliol el Girona va presentar la que serà la nova primera equipació per al possible retorn a Primera Divisió. L'acte, que es va fer a l'esplanada de l'Estadi de Montilivi, va congregar un gran reguitzell de gent per veure Aday, Alcalà, Granell i Jose Suárez fent de models durant una tarda. Aquell dia només es va presentar la primera equipació de les tres que vesteix l'equip gironí cada temporada.

L'espera ha finalitzat. Ahir els comptes de les diferents xarxes socials del Girona anunciaven les dues equipacions que els de Montilivi lluiran quan juguin lluny del feu gironí. El color predominant de la que serà la segona equipació per a la present temporada és el blau cel amb alguns detalls de blanc. Una combinació cromàtica que recorda la samarreta del Manchester City. De fet, no és cap novetat. I és que l'equip gironí adopta aquesta indumentària com a segona equipació des de fa tres temporades. D'altra banda, la tercera equipació ha sorprès la parròquia gironina. La nova samarreta és tota negra, amb algun detall blanc i lila a la part frontal de la vestimenta.