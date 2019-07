Èric Montes ultima la seva sortida del Girona mentre decideix nou destí

El Girona ja fa dos dies que va enfilar el camí cap a Manchester per realitzar l' stage habitual de pretemporada. Un nou escenari per l'actual entrenador gironí Juan Carlos Unzué que podrà entrenar en un dels recintes esportius més moderns que hi ha. Aquesta estada serveix per posar a punt els jugadors per la sempre exigent temporada. Però també per veure joves talents de l'acadèmia anglesa que, en un futur no gaire llunyà, seran en boca de tots.

L'entrenador navarrès va fer oficial la llista dels futbolistes amb els quals comptaria a Anglaterra fa tres dies escassos. Fins a 27 jugadors s'endu el nou entrenador de Montilivi per disputar en poc menys d'una setmana dos enfrontaments contra dos conjunts de Championship (Segona Divisió). El primer partit serà demà passat contra el Derby County i el segon contra el Leeds. Dos partits que es perdrà el davanter ivorià Doumbia, que des que va arribar a Montilivi per fer la pretemporada no ha entrenat amb els seus companys i tot apunta que el seu futur està lluny de les terres gironines. Un altre que tampoc apareix en aquesta llista i que, per tant, no ha trepitjat terra anglosaxó és Èric Montes. El capità del Peralada es perdrà aquesta estada després de ser-hi un habitual. Una decisió que fa preveure que, com Doumbia, el futur del jove central apunti fora de Girona. De pretendents, en té i al club hi han trucat molts equips per preguntar. El Nàstic de Tarragona és un dels més interessats

De 21 anys, Montes va arribar al club blanc-i-vermell provinent del juvenil Divisió d'Honor del Barça fa dos cursos. En els dos anys anteriors ha vestit la samarreta del Peralada a Segona B. Tot i això, Montes ha estat un habitual als entrenaments del Girona amb qui va debutar l'octubre passat a Copa del Rei contra l'Alabès.