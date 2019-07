Juan Carlos «El vestidor del Girona transmet passió i ganes»

Avui farà tres dies que el Girona s'entrena a les instal·lacions del Manchester City. Per tant, Juan Carlos Unzué ha disposat de dues jornades d'entrenaments per preparar els seus jugadors per als dos enfrontaments que encaren els propers dies: contra el Derby County demà i contra el Leeds United dissabte. A part de la posada a punt per aquests dos matxs, el navarrès agafa aquest equip amb la intenció d'assolir l'ascens a Primera Divisió. O, almenys, això és el que des del club es repeteix dia sí, dia també. Però per poder tocar la glòria i tornar a l'olimp del futbol estatal s'han de fer les coses bé des d'un principi.

El nou porter gironí, Juan Carlos Martín, s'estrena a Anglaterra com a partícip en una pretemporada amb el Girona. «És un privilegi poder treballar en instal·lacions d'aquest nivell. És un luxe gaudir-les i aprofitar-les. Els mitjans que el club posa a la nostra disposició els hem d'exprimir. Estem encantats», apunta el nou porter del Girona. De fet, l'exjugador del Lugo ha pogut observar que l'equip «transmet passió per entrenar i està fent les coses bé». A més, defineix els seus nous companys com a «bons». Pel que fa al club, Juan Carlos expressa que les «sensacions són bones des del primer dia d'entrenament. El club vol créixer i tornar a dalt ràpidament». També ha tingut paraules per al nou entrenador de Montilivi, Juan Carlos Unzué. «Cada dia entenem més el que ens vol transmetre, però hem d'anar a poc a poc. A més, els ajudants que ja treballaven aquí ens estan ajudant molt», afirma.

Una porteria que de moment està composada per tres porters: Bono, que tot sembla indicar que el seu destí és lluny de Girona, Jose Aurelio Suárez, i el mateix Juan Carlos. Tots ells entrenats per Omar Harraki, com ha estat habitual les temporades anteriors. «Estic molt content en l'àmbit personal. Amb l'Omar estem creixent dia a dia i de mica en mica. Tant ell com jo parlem el mateix idioma. Entenem el rol del porter de la mateixa manera. Això ens fa anar pel bon camí, fer bona feina i obtenir una base consistent perquè ens doni punts», comenta el que és el nou porter gironí, Juan Carlos Martin.