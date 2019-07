Entre Primera i la incertesa

Ramalho no té equip, Portu ha fitxat per la Reial i Douglas Luiz està pendent del City.

Juan Carlos Unzué continua fent pencar els futbolistes del Girona a la Ciutat Esportiva del Manchester City amb dobles sessions diàries a l'espera del primer partit que l'equip disputarà demà contra el Derby County. Dels jugadors desplaçats a terres britàniques, no tots continuaran a la plantilla del Girona aquesta temporada. Alguns, sobretot els que han ascendit del Peralada i del juvenil, tenen números de jugar al Girona B o bé ser cedits a equips de Segona B; d'altres, casos de Pedro Porro o Borja García, tenen cartell i han rebut propostes de clubs de Primera. A més a més, el futur de Stuani i Bounou, que encara s'han d'integrar als entrenaments un cop acabin les seves vacances, tampoc és clar. Tot plegat fa que la plantilla encara estigui força oberta tant pel que fa a entrades com també a sortides. En aquest capítol, el de les baixes, és on precisament hi ha més noms aquest estiu. I és que fins a nou futbolistes que van vestir la samarreta blanc-i-vermella la temporada passada ja no pertanyen a la disciplina del club. Alguns tenen nou equip i continuaran a Primera, com Portu o Pere Pons, però d'altres continuen esperant nou destí. És el cas de Jonas Ramalho o Gorka Iraizoz, que no tenen club després d'acabar els seus contractes. Per la seva banda, caldrà veure què fa el Manchester City amb Aleix Garcia i Douglas Luiz. El brasiler podria ser traspassat a l'Aston Villa amb opció de recompra, mentre que el d'Ulldecona està fent la pretemporada amb Guardiola però sembla difícil que es quedi al primer equip citizen.

La Reial en paga 10 milions i es converteix en el traspàs més car de la història del club

El mitjapunta murcià ha estat un dels referents de l'afició i de l'equip els darrers tres anys gràcies a la seva entrega i els seus registres golejadors. Un catxet que va fer que arran del descens la seva continuïtat fos impossible. Això va fer que la Reial Societat pagués els 10 milions de la clàusula i se l'endugués a Anoeta. Enrere queden 115 partits i 29 gols des que va arribar a Montilivi el 2016 procedent de l'Albacete.

Pere Pons - Alabès

Un referent que ha triat fer camí a Primera amb l'Alabès

El mig del camp del Girona s'ha quedat orfe de l'entrega, sacrifici i punt d'honor del migcampista de Sant Martí Vell. Després de rumiar-s'ho molt, el futbolista amb més partits del club al futbol professional va decidir acceptar l'oferta de l'Alabès i continuar a Primera Divisió. I això que el Girona va lluitar per retenir-lo i convèncer-lo que es quedés a Montilivi amb una proposta econòmica tant o més important que la del conjunt basc. Tanmateix, amb el que no podia competir de cap manera el conjunt gironí és amb la categoria, factor que va fer decidir Pere Pons a acceptar l'oferta de l'Alabès.

Bernardo - Espanyol

El colombià ha estat cedit a l'Espanyol amb opció de compra

Indiscutible per Pablo Machín i també per a Eusebio Sacristán, el central colombià tenia una clàusula al contracte que li permetia deixar el Girona en cas de descens sempre que presentés una oferta d'un equip de la màxima categoria. Així ha estat. L'Espanyol s'hi va posar en ­contacte de seguida per pal·liar les baixes a l'eix i el colombià va acceptar la proposta de continuar a Primera, ara de la mà de l'Espanyol. El conjunt blanc-i-blau té una opció de compra sobre el central colombià, que té contracte amb el Girona fins al 2021 a final d'aquesta tem­porada.

Raúl García - Getafe

Continuarà a Primera i jugarà l'Europa League

Ben poca cosa va aportar el lateral esquerre gallec en els sis mesos que va ser a Montilivi. Va arribar lliure de contracte del Leganés i amb un precontracte secret amb el Getafe a partir del 30 de juny, que, efectivament, s'ha executat. Ara amb el conjunt del Coliseum podrà jugar competició europea i continuar a la màxima categoria.

Roberts - Norwich

Una altra cessió per al jove extrem esquerre anglès

Les lesions i la irregularitat van fer que el pas de Roberts pel Girona no passés a la història. L'anglès va ensenyar la seva qualitat a comptagotes però, tot i això, va seduir una afició orfa de virtuosos que li ovacionava qualsevol retall enrere. La poca productivitat de la seva cessió a Montilivi ha fet que el City l'hagi tornat a cedir, aquest cop al Norwich de la Premier League.

Douglas Luiz - City

El brasiler podria acabar traspassat a l'Aston Villa

Les lesions van evitar que tingués continuïtat quan estava més fi. El brasiler va millorar -no costava gaire- la temporada anterior i va ensenyar moltes més coses. Tot i això, tampoc va acabar de fer el pas. Aquest estiu ha brillat amb el Brasil sub23, i el City rumia si tornar-lo a cedir o traspassar-lo a l'Aston Villa amb opció de repesca.

Aleix Garcia - City

A l'espera d'una altra cessió o d'un traspàs definitiu

El de les Terres de l'Ebre es va dissoldre com tot l'equip a la recta final del curs. Els dos anys a Montilivi no li han servit per explotar. Actualment està fent la pretemporada amb el primer equip del City. Sembla difícil que s'hi quedi i el més possible és una altra cessió o bé un traspàs.

Ramalho - Sense equip

El defensa basc no va voler renovar i continua sense equip

Quan ho tenia tot pactat per continuar a Montilivi, la mala ratxa de resultats final va anar demorant la signatura de la renovació fins a fer-la impossible amb el descens. Al final Ramalho no va renovar i va quedar lliure de contracte. Tanmateix, el central basc encara no ha trobat nou destí quan tots els equips ja han començat les pretemporades. Ramalho confia trobar un forat en un equip de Primera Divisió durant les properes setmanes abans no comenci la Lliga.

Iraizoz - Getafe

Amb 38 anys, dubta entre penjar els guants o acceptar una oferta del Mirandés

El veterà porter navarrès va tancar la seva etapa a Girona amb un descens i sent suplent de Bounou. Ara, amb 38 anys, Iraizoz rumia si penjar els guants o bé continuar en actiu. El Mirandés, que ha ascendit a Segona A i que està dirigit pel seu excompany a l'Athletic Club Andoni Iraola, li hauria fet una proposta per continuar en actiu una temporada més.