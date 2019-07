El Girona derrota el Derby County amb gols d'Àlex Granell i Kevin Soni

El Girona continua invicte aquesta pretemporada després d'imposar-se aquest vespre a Pride Park al Derbi County per 0-2. Un gol a cada part de Granell i Soni han decidit un partit sense gaire història i en què el més destacat ha estat la lesió de Valery Fernández al genoll. L'escalenc ha hagut de ser retirat del camp en llitera quan només feia cinc inuts que hi era arran d'un mal gest al genoll. Caldrà veure què diuen les primeres exploracions i si es pot tractar d'una lesió de gravetat.

El partit ha permès veure l'estrena de Samu Sáiz a la segona part i també els primers minuts d'aquesta pretemporada de Pedro Porro, Aday Benítez i Johan Mojica. El Girona s'ha avançat als deu minuts gràcies a un xut de Granell que un defensa ha desviat i ha despistat el porter. Amb 0-1 i un parell de bones aturades del porter Juan Carlos, s'ha arribat a la mitja part. A la represa, Soni en una ràpida acció de contracop ha ampliat l'avantatge.

Unzué ha apostat per un 4-3-3, repetint l'esquema del primer partit contra l'Al-Arabi. El Girona tornarà a jugar dissabte a la tarda contra un combinat del Leeds a la ciutat esportiva del Manchester City.

Derby County: Mitchell, Shinnie, Dowell, Martin, Lowe, Anya, Davies, Davies, Bird, Bateman, Buchanan i Whittaker. També han jugat Sibley, Ravas, Knight, Keogh, Waghorn, Lawrence, Jozefzoon, Evans, Bogle i Malone.

Girona: Juan Carlos, Villa (m.46, Porro), Iago López, Alcalá (m.66, Resta), Muniesa (m.66, Juanpe), Granell (m.66, Paik), Cherta (m.66, Samu Sáiz), Boselli, Lozano (m.46, Pachón), Andzouana (m.66, Valery; m.74, Mojica)) i Soni (m.66, Jairo).

Gols: 0-1, m.10, Granell; 0-2 , m.60, Soni.

Àrbitre: Darren England. G T. Grogues: Bird (Derby County).

Estadi: Pride Park Stadium. 5.981 espectadors.