L'Aston Villa confirma el fitxatge de Douglas Luiz

Després de les seves dues irregulars temporades a Montilivi, Douglas Luiz continuarà jugant a primera divisió, en aquest cas l'anglesa, després que avui s'hagi confirmat el seu traspàs a l'històric Aston Villa que acaba de tornar a la Premier League. El Manchester City cobrarà 15 milions de lliures (uns 17 milions d'euros) pel traspàs del brasiler que, finalment, ha aconseguit el permís de treballa a Anglaterra que li varen denegar la temporada passada.





