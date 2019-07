Maffeo torna de Manchester per una lesió a l'ull

Mala sort per a Pablo Maffeo en l'inici de la seva nova etapa al Girona. El lateral d'Esplugues ha abandonat avui la concentració de pretemporada del primer equip a Manchester per culpa d'una lesió a l'ull de la qual serà examinat per un especialista a Barcelona. Segons ha anunciat el Girona, Maffeo té una fractura al sol de l'òrbita del full esquerre.

Per la seva part, el migcampista Pape Diamanka tampoc jugarà avui contra el Derbi County per culpa d'una lesió muscular en el quàdriceps de la cama esquerra.





[COMUNICAT MÈDIC]

Pablo Maffeo viatja a Barcelona per tractar-se d'una fractura al sol de l'òrbita de l'ull esquerre.

Pape Diamanka pateix una lesió muscular en el quàdriceps de la cama esquerra. — Girona FC (@GironaFC) July 25, 2019