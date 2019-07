Pretemporada. Avui, amistós contra el Derby County anglès (20.45/Gol TV)

Avui el Girona jugarà el seu tercer partit de pretemporada contra el Derby County (20.45/Gol Tv) amb la intenció de seguir amb la bona tònica de resultats i de sensacions. El matx es disputarà al Pride Park Stadium de Derby. El conjunt gironí no coneix la derrota en la present pretemporada. Ha guanyat els dos partits que ha disputat pel mateix resultat (2-1) contra l'Al-Arabi qatarí i contra el Bournemouth de la Premier League. El partit d'avui podria servir per veure l'estrena en curt del flamant nou fitxatge gironí, el madirleny Samu Sáiz, per veure si Marc Gual segueix amb encert de cara a porteria o per observar els joves canterans. L'equip que juga la Segona Divisió anglosaxona (Championship) estrena nou entrenador aquest curs després que Frank Lampard fitxés pel Chelsea. Es tracta de Philip Cocu. L'entrenador holanès posseeix un bagatge ampli a les banquetes on es va estrenar amb el PSV Enindhoven. De fet, amb l'equip de la Philips és on ha aconseguit tot els títols que posseeix: tres Eredivisie, una copa i també una supercopa holandesa. La temporada passada va dirigir el Fenerbahçe turc però una sèrie de mals resultats van fer que l'acomiadessin.