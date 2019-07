Valery passarà pel quiròfan i estarà sis mesos de baixa

Les imatges de la jugada ja feien preveure que no seria una lesió lleu i avui, després de la preceptiva ressonància magnètica, s'han confirmat que Valery Fernández haurà de passar pel quiròfan i estarà un mínim de sis setmanes de baixa. El lateral de L'Escala té una "una lesió del lligament encreuat anterior amb una lesió meniscal" segons el comunicat del Girona que avança que el jugador serà operat en els propers dies. A diferència de Pablo Maffeo, que ha tornat a Catalunya per tractar-se de la seva lesió a l'ull, Valery no tornarà d de Manchester fins diumenge amb la resta de l'expedició.

?? COMUNICAT MÈDIC

Valery Fernández Estrada va patir en el partit d'ahir contra el Derby Country una lesió del lligament encreuat anterior amb una lesió meniscal. El jugador serà operat en els propers dies.



Molta força Valery! ?? — Girona FC (@GironaFC) July 26, 2019