Valery és retirat amb llitera i podria tenir una greu lesió al genoll

Són coses de l'ofici, ja se sap. Les lesions solen ser habituals no només durant la temporada sinó també a l'estiu, quan els futbolistes es posen a punt per encarar amb garanties el nou exercici. Poc ha trigat el Girona a omplir la seva infermeria aquest curs. A banda de Coris, que va tornar de Tarragona intervingut d'un problema a l'esquena, en el primer amistós contra l'Al-Arabi dimecres passat, Planas va patir un problema muscular. Ni el selvatà ni el vallesà van desplaçar-se a Manchester per continuar una pretemporada que ha ampliat la seva llista de víctimes. La que més preocupa és la de Valery Fernández. L'escalenc va haver de sortir del camp amb llitera quan només feia cinc minuts que hi era després d'una entrada d'un rival. Caldrà veure quina és la gravetat de la lesió però la sensació no és gens bona. El jugador, que un cop substituït es marejava al vestidor, serà sotmès a proves els propers dies.

Diamanka s'ha fet aquests dies a terres britàniques una lesió muscular al quàdriceps de la cama esquerra que li va impedir jugar ahir. El senegalès també serà baixa demà contra el combinat del Leeds i en tindrà per uns dies de recuperació. Més complicat és el panorama per a Maffeo que va haver de viatjar cap a Barcelona per tractar-se d'una fractura al sòl de l'òrbita de l'ull esquerre que es va produir de manera fortuïta durant un entrenament. Maffeo ahir a la tarda va ser intervingut quirúrgicament a Girona.

A banda de Maffeo i Diamanka, lesionats dimecres, ahir al matí també va caure Marc Gual. El badaloní va rebre una trepitjada forta a l'entrenament i el turmell se li va butir. A més a més, Mojica i Borja García, amb molèsties, tampoc es van vestir de curt. Tant el colombià com el madrileny sí que haurien de poder jugar demà.



Begiristain no s'ho perd

La cúpula major del Girona no va es va voler perdre el partit al Pride Park i Delfí Geli, Helena Sanjosé i Quique Cárcel van acompanyar l'equip a Derby. També hi eren els membres de l'àrea esportiva Ivan Hammouch i Santi Pou. Tots ells van estar acompanyats pel manager general del Manchester City, Txiki Begiristain que, com és habitual, cada estiu és al costat de l'equip.