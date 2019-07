La Federació prohibeix els partits en divendres i dilluns i canvia els horaris

El Girona començarà la Lliga diumenge 18 d'agost a Montilivi al vespre a 2/4 de 9. El que ja no és tan clar és quan disputarà la segona i la tercera jornada contra Albacete i Màlaga, respectivament. Els horaris dels partits, fixats per la Lliga divendres 23 (22.00) i dilluns 2 de setembre (21.00), respectivament, van ser modificats ahir per la Federació Espanyola arran de la resolució d'aquest divendres de la jutgessa de Competició, que estableix la prohibició de jugar partits de Primera i Segona A divendres i dilluns. Així, l'Albacete-Girona s'hauria de jugar el dissabte 24 d'agost (2/4 de 9) i el Girona-Màlaga al diumenge 1 de setembre (21.00).

Tanmateix, la decisió de la Federació de canviar unilateralment els horaris topa amb l'oposició frontal de la Lliga. L'organisme que presideix Javier Tebas assegura que l'única organització amb capacitat per fixar horaris i dates manté els fixats malgrat la resolució de la jutgessa. «Davant la resolució emesa per la Jutgessa de Competició de la RFEF, LaLiga manifesta que és l'única organització competent per fixar horaris i dates en la competició nacional de futbol professional. Per tant, els horaris ja assenyalats per LaLiga per a les primeres jornades de la competició seran aquells en els quals es disputaran els partits», indicava LaLiga, que emplaça el desenllaç definitiu a la justícia ordinària, que resoldrà el 7 d'agost.

La mesura de la Federació també afecta els partits de Primera, com ara l'inaugural de la Lliga entre l'Athletic Club i el Barça que es jugaria dissabte 17 (3/4 de 9) en comptes de divendres.