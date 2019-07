Oberts a alguna venda més per poder mantenir el bloc del curs passat

El Girona apareix a totes les travesses com un dels aspirants a l'ascens a Primera Divisió. El passat recent a la màxima categoria, l'ajuda de la Lliga pel descens i els diners ingressats pels traspassos de Portu i Pedro Porro (12 milions d'euros) faran que el conjunt gironí sigui un des equips amb un límit salarial més alt de Segona A. Tanmateix, la massa de sous de la plantilla heretada de Primera Divisió continua sent molt elevada i la intenció del Girona és mantenir-la per tal de poder disposar d'una base sòlida de jugadors que coneguin la casa. En aquest sentit, però, la continuïtat del gruix de futbolistes del curs podria tenir el seu cost perquè malgrat la reducció dels sous arran del descens, la despesa continua sent molt alta. Per aquest motiu, el Girona té oberta la porta a fer algun altre traspàs abans no s'acabi l'estiu. Són uns quants els jugadors que són a l'aparador, com ara Stuani, Bounou o, fins i tot, Granell però el nom que més pretendents té disposats a posar calers a sobre la taula és Pedro Porro. Per l'extremeny hi ha ha negociacions obertes amb el València i converses amb el Sevilla. A més a més, a les darreres hores el Wattford anglès semblaria disposat a pagar entre 15 i 17 milions d'euros per Porro. La joventut i la projecció de l'exjugador del planter del Rayo en fan un futbolista amb molt potencial per als clubs de categoria superior. Porro dijous va reaparèixer després d'una lesió muscular que li va fer perdre's l'Eurocopa sub-21 i continua treballant amb normalitat a les ordres d'Unzué a l'espera d'esdeveniments.



Diners per Doumbia?

Encara que pugui semblar difícil de creure, un altre jugador pel qual es podrien ingressar calers és Seydou Doumbia. L'ivorià fa dies que s'entrena de manera individualitzada a la Vinya al marge de la resta de la plantilla. Ho fa consensuadament amb el club perquè el davanter compta amb propostes importants de Turquia, Rússia i lligues asiàtiques que li permetrien guanyar més cèntims dels que cobra al Girona. Des de Montilivi veu amb molt bons ulls aquesta possibilitat i per aquest motiu s'espera que algun dels clubs interessats en Doumbia presenti una oferta -tenen claríssim que no s'hi faran d'or- per així poder ingressar quelcom de líquid a més a més d'estalviar-se els més de 3 milions d'euros que li pertoquen a l'ivorià els dos propers anys. Si al final, cap equip està disposat a pagar traspàs i Doumbia arriba amb una oferta interessant per a ell sota el braç, el Girona li obrirà les portes. És a dir, tant el Girona com Doumbia tenen la voluntat de no continuar lligats aquesta temporada i només resta esperar que algun dels equips interessats mogui fitxa definitivament.