La pitjor notícia per a Valery

Els crits de dolor retrunyien fins a fora el vestidor visitant del Pride Park dijous al vespre. «M'ha rebentat!» deia espantat Valery Fernández ja al vestidor mentre els responsables mèdics del Girona ultimaven el seu trasllat a l'hospital. Minuts abans, i quan no en feia ni cinc que havia entrat al terreny de joc, una duríssima entrada d'un jugador del Derby County li havia provocat un gest antinatural al genoll. Des de terra, Valery s'intentava posar dret sense èxit de totes les maneres, fins que va adonar-se que s'havia trencat. Les assistències van entrar i li van aplicar oxigen perquè fins i tot s'estava marejant. Tot feia témer en una gravíssima lesió de lligaments encreuats del genoll. Ahir, ja més sencer, amb més calma i assumint que li tocaria perdre's bona part de la temporada, Valery va ser sotmès a una ressonància magnètica en una clínica de Manchester que va confirmar el temut pronòstic. El jove jugador escalenc, de 19 anys, pateix una lesió del lligament encreuat anterior i el menisc també està afectat. O el que és el mateix, Valery es perdrà, pel cap baix, mitja temporada perquè estarà de baixa, com a mínim sis mesos. És a dir, fins passat el gener del 2020 no s'espera la reaparició de Valery als terrenys de joc. Valery continuarà a Manchester i tornarà amb l'equip demà cap a terres catalanes, on serà operat durant els propers dies.

La lesió suposa un cop duríssim per al jugador alt-empordanès, que tenia moltes esperances dipositades en aquesta temporada. Després de despuntar i sorprendre el curs passat a Primera, Valery confiava confirmar el seu salt definitiu al futbol professional enguany. L'escalenc és jugador del primer equip a tots els efectes, però haurà d'esperar mig any per a tornar a córrer a la banda i desafiar amb desvergonyiment tots els defenses que es trobi pel camí. A banda de la garrotada a les il·lusions del futbolista, la lesió de Valery també és un bon contratemps per a Juan Carlos Unzué. El tècnic navarrès estava encantat amb l'atreviment i la polivalència del jugador de l'Escala que li oferia moltes variants. El fet que Valery pugui actuar de lateral pels dos costats o d'extrem també per la dreta o per l'esquerra és una virtut molt preuada i Unzué la valorava moltíssim.

Diu una estadística no escrita que gairebé a cada equip cau un jugador per temporada per una lesió de lligaments. Si enguany li ha tocat a Valery, l'anterior víctima blanc-i-vermella va ser Mojica. El colombià va trencar-se el lligament encreuat del genoll dret a mitjan octubre de l'any passat durant un entrenament. El colombià es va passar en blanc la temporada i només va participar uns minuts contra el Llevant.