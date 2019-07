Primera derrota de l'estiu

El Girona ha vist aquesta tarda com es tallava la seva ratxa immaculada de victòries a la pretemporada després de caure contra el Leeds a la Ciutat Esportiva del Manchester City. El conjunt gironí ha encaixat dos gols en una primera part en què, tot i això, ha gaudit de més i millors ocasions per marcar.

Marc Gual, Villa i Alcalá no han trobat el camí del gol i, en canvi, Odour i Harrison, en dues accions de qualitat no han perdonat. A la represa, Granell ha retallat distàncies de penal però el Leeds, poc després, ha fet el tercer també de pena màxima. Als ultims minuts, Mojica ha aprofitat una assistència de Borja García per marcar un gol.

A la represa Unzué ha fet entrar Borja García, Granell, Samu Sáiz i Lozano. Ofensivament, l'equip ha fet un pas endavant sobretot quan Samu Sáiz i Borja García connectaven. Fruit d'això, ha arribat l'1-2 gràcies a un penal sobre Alcalá, transformat Granell. Tanmateix, el Leeds ha frenat la reacció gironina gràcies també a un penal de Suárez que ha materialitzat Alioski.

Fitxa tècnica



Girona: Suárez, Porro (m. 60, Andzouana), Jairo (m. 69, Mojica), Alcalá, Villa (m. 69, Iago López), Resta (m. 69, Muniesa), Paik (m. 46, Granell), Cherta (m. 46, Borja García), Pachón, Marc Gual (m.46, Lozano; m.77, Boselli) i Soni (m. 46, Samu Sáiz).

Leeds: Kamil, Dallas, Gotis, Douglas, Odour, Stevens, Struijk, Mc Calmont, Harrison, Hossanam i Alioski.

Gols: 0-1, m. 8, Odour; 0-2, m. 37, Harrison; m.68, Granell (penal); 1-3, m.75, Alioski (penal); 2-3, m. 86, Mojica.