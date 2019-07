Resta i Cherta alternaran el primer equip amb el filial de Primera Catalana

? D'ençà que el Girona va donar el tret de sortida a la pretemporada, els jugadors sorgits del Peralada i del juvenil (una dotzena) han estat protagonistes. Unzué vol acabar-los de veure tots però sembla clar que, de moment, Pau Resta i Jofre Cherta continuaran la seva etapa de formació al Girona B mentre alternen els entrenaments amb el primer equip. No hi ha lloc per a tothom i amb la resta, si Unzué no en reclama cap pel primer equip, caldrà negociar-hi una venda, ampliació de contracte i posterior cessió o directament la rescissió de jugadors com Andzouana, Soni, Paik, Boseli, Villa o Iago.