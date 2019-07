Les reticències dels jugadors del City a jugar a Segona A dificulten les cessions

Com en els últims ho han fet més d'una dotzena de jugadors del City, la temporada passada Aleix García i Douglas Luiz, que repetien, i Patrick Roberts van aterrar a Girona convençuts que Montilivi era un bon lloc per continuar creixent futbolísticament i un aparador ideal per a la seva carrera. Enguany, des de Montilivi es confia que caigui algun reforç des de Manchester però la realitat és que està costant, i molt, convèncer els joves jugadors citizens de jugar a Segona A. En aquest sentit, el club tenia operacions en dansa i gairebé tancades a pocs mesos d'acabar la Lliga passada sempre i quan l'equip es quedés a Primera i que amb el descens s'han trencat. El cas de Yangel Herrera n'és un però no pas l'únic. El veneçolà del City, que va jugar el curs passat a l'Osca, ho tenia tot per ser el migcentre titular del Girona, però s'ha estimat més acceptar l'oferta del Granada, que li permet jugar a Primera Divsió.