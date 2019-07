El Girona tanca l'estada anglesa amb la primera derrota de l'estiu

El Girona torna aquest vespre a terres catalanes després d'una setmana treballant a Anglaterra i que ahir va arribar al seu final amb una derrota contra el Leeds. El primer resultat negatiu no deixa de ser anecdòtic, com també ho eren les tres victòries anteriors davant Al-Arabi, Bournemouth i Derby County. Ahir, contra un combinat del primer equip i del sub-23 del Leeds molt més rodat, els de Juan Carlos Unzué van veure's superats tant en intensitat com, sobretot, en efectivitat. El gol de Mojica i els primers símptomes que la societat Borja García-Samu Sáiz pot donar moltes alegries si va a més, van ser els pocs detalls positius del matx.

En la línia de provar coses i anar dominant el màxim de registres, Unzué va tornar a la defensa de cinc. La baixa per lesió de Juanpe va fer que fos Maxi Villa qui completés l'eix al costat d'Alcalá i Resta. Amb set del planter a l'onze titular, Porro i Jairo van ser els carrilers, amb Paik i Cherta de pivots i una tripleta ofensiva formada per Pachón, Gual i Soni. És a dir, un onze que encara no és té cap pinta de ser el tipus. El Leeds va presentar un onze barreja de jugadors del primer equip i del sub23. No va entrar malament el Girona al partit i Gual va tenir les dues primeres clares ocasions per obrir el marcador però primer li va sobrar un retall i després el seu xut va sortir llepant el pal. No perdonaria el Leeds, en canvi, en el seu primer xut a porteria. Odour, entrant des del darrere, va avançar els anglesos amb un xut amb l'esquerra.

El Girona va continuar buscant el gol i Villa, amb un xut creuat i Alcalá, de cap, van estar a punt d'empatar. La pilota no volia enrar. La primera part va anar degenerant futbolísticament a mesura que avançaven els minuts amb només alguna espurna d'Alioski, que a punt va estar d'ampliar distàncies. Hi va haver temps encara perquè Harrison afusellés Suárez en una plàstica rematada de clàssic davanter centre i fes el 0-2.

A la represa, Unzué va fer entrar Granell, Borja García, Samu Sáiz i Lozano per mirar de donar un altre aire ofensiu a l'equip. Tanmateix, va ser el Leeds qui va disposar de les millors ocasions als primers minuts. Villa i Alcalá van evitar en última instància que Harrison fes el tercer. El davanter anglès, a més a més, va estavellar una pilota al pal. Quan Samu Sáiz i Borja García van començar a connectar i a triangular, el Girona va mostrar una altra imatge. El conjunt gironí buscava retallar distàncies i ho va aconseguir gràcies a un penal rigorós sobre Alcalá transformat per Granell. Tanmateix, la reacció es va quedar aquí. Les cames dels jugadors del Girona començaven a acusar les càrregues físiques d'aquests dies però encara hi va haver temps perquè Mojica es retrobés amb el gol i signés el 2-3 amb un gran xut.