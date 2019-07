Juanpe estarà uns 10 dies de baixa i Lozano demana el canvi per «precaució»

Als contratemps que pateixen Carles Planas, Pablo Maffeo i Pape Diamanka, i a la gravíssima i dolorosa lesió que va trencar el cor de Valery Fernández, ahir es van afegir Juanpe Ramírez i el Choco Lozano. Sense que cap de les dues sigui una lesió greu, la del central canari és la que el farà estar més temps d'inactivitat: Juanpe s'estarà un mínim de deu dies de baixa per una lesió muscular al quàdriceps de la cama esquerra. Per la seva part, el Choco Lozano, que va entrar al descans substituint Marc Gual, va demanar el canvi 30 minuts després, per precaució. En principi, el cas de l'hondureny no hauria de comportar cap mena de problema. Però a Montilivi, les molèsties, els problemes i els factors físics i mèdics són darrerament una qüestió paranormal; així que ningú pot cantar victòria. Qui tampoc va jugar ahir va ser Aday Benítez, que va disputar els seus primers minuts de la pretemporada contra el Derby County, i que continua -com Johan Mojica- rodant-se per estar al màxim nivell com més aviat millor.



Gual i Borja, les notes positives

Marc Gual, que va patir una trepitjada en l'entrenament del dijous que li va impedir participar en l'amistós al Pride Park Stadium, va jugar amb absoluta normalitat, disputant els primers 45 minuts de partit. Després de marcar en els seus dos únics partits -Granell el va igualar com a màxim golejador de l'estiu-, ahir no va poder veure porteria. Borja García també va tornar a vestir-se de curt, després de no jugar ni contra el Bournemouth a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ni contra el Derby County. Borja, que va marcar en l'estrena contra l'Al-Arabi, va donar l'assistència del gol a Johan Mojica.