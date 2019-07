Unzué: «Compto amb Bounou i Stuani, però si acaben marxant no enganxaran el Girona a contrapeu»

El final de l'estada de concentració a Manchester marca un punt i seguit en la pretemporada del Girona i dona la possiblitat a Juan Carlos Unzué de parlar amb més coneixement de causa de com serà la seva primera temporadal al capdavant del Girona. «Tinc la sensació que és el nostre any i intento transmetre-ho als jugadors», diu el tècnic navarrès que no defuig l'etiqueta de candidat a l'ascens del Girona, tot i que admet que la plantilla encara no està tancada. «Ens cal un fitxatge més per línia», assegura Unzué que, de moment, assegura comptar amb peces clau com el golejador Cristhian Stuani o el porter Yassine Bounou, que s'incorporaran aquesta setmana als entrenaments amb la resta del grup després de tenir més vacances per les seves participacions a la Copa Amèrica i la Copa d'Àfrica, respectivament: «Compto amb Bounou i Stuani, però si se'n van no enganxaran el club a contrapeu».

Quines sensacions té després d'aquestes primeres setmanes de feina?

El primer que tinc en compte sempre és l'actitud dels jugadors. No només pel que fa a l'aspecte condicional en el sentit que vulguin mostrar-me les seves capacitats quant a ritme o intensitat, sinó la capacitat d'escoltar el que els estic transmetent. Veig la gent molt predisposada per intentar executar totes aquestes variants de joc que volem dominar o que no ens siguin incòmodes

Ha anat alternant el 4-3-3 i la defensa de 5. Són només proves?

No és qüestió de provar a veure què em va més bé o no, que també, perquè cal saber en quines fases de joc l'equip està més còmode. Ara bé, cal ser ambiciosos. Si busquem només la comoditat dels jugadors en els primers quinze dies, serem molt previsibles. Ja sabeu que els sistemes per mi no tenen la importància que se'ls dona. És més important què es fa amb la pilota i quan no la tenim i intentar dominar el màxim de conceptes que puguin passar durant un partit. Contra el Bournemouth vam saber anar a pressió alta i vam ser eficients; contra el Derby vam saber replegar perquè el rival era més capaç o bé perquè ens interessava i vam saber-ho fer. Cal saber què fer en cada fase i seré molt exigent en aquest sentit perquè si anem només a la comoditat serem més previsibles i estarem més limitats.

«Accepto el repte de tornar el Girona a Primera» va ser la seva primera fase el dia de la seva presentació. El missatge és seu o ve marcat des de dalt?

Ho sento així i a més a més considero que és una realitat. Venim de Primera Divisió i tenim certs avantatges pel que fa a pressupost. Encara que la història digui que no és cap garantia de res. Tinc molt clar el repte perquè no només veig paraules i intencions, sinó fets interns i petits detalls que, més enllà dels fitxatges, fan veure que el club està fent un gran esforç per tornar a Primera. Tinc la sensació que és el nostre any i ho sento així. Serà difícil però això ho fa més excitant i il·lusionador i així intento transmetre-ho als jugadors. Amb les incorporacions que falten, cal tenir calma. No cal precipitar-se. Hem portat jugadors que volíem i ens aportaran. No hem de tenir angoixa perquè el mercat és el que és. És clar que m'agradaria tenir l'equip complet però és impossible i mantindrem aquesta incertesa fins i tot fins al tancament del mercat. La gent ha d'estar tranquil·la. Després, com a tots els equips de Segona, els jugadors més importants volen jugar a Primera. Alguns se'ns n'han anat. Espero que no se'n vagi cap més dels importants però si passa haurem de buscar recanvi. I no canviarà el nostre repte.

Pot ser autopressionar-se massa parlar tan aviat d'ascens?

Una cosa és que sigui l'objectiu i anem de la mà plegats, i l'altra és estiguem tot l'any parlant-ne. Ara en parlem però arribarà un moment que cada jornada serà una història i tot anirà depenent dels resultats. Ens anirà bé però tindrem moments difícils i necessitarem el suport de la gent. Estic il·lusionat perquè el president m'ha dit que hi ha una gran resposta dels aficionats amb la campanya d'abonats. Hem de valorar que l'aficionat del Girona no s'ha desil·lusionat i continua amb la intenció de venir al camp. Ara és la nostra responsabilitat fer que vingui al camp a més a més d'haver renovat el carnet.

Tot i que hi ha molts equips històrics a Segona A com Dépor, Màlaga, Las Palmas o Saragossa, té la sensació que el Girona serà el rival a batre?

Serem un més dels que té com a objectiu pujar. Cadascú amb els seus arguments. Des que es va instaurar el play-off, una gran decisió, hi ha molts equips importants a la categoria amb 30 o 40.000 persones al camp i molta pressió mediàtica. Nosaltres potser estarem més tranquils tot i el nostre punt de pressió. Seran 12-14 equips que pensen que poden pujar a Primera.

De moment han arribat 5 fitxatges. Quants en falten?

Gairebé un per línia. A la porteria dependrà què passa amb Bounou. Tenim una línia defensiva de molt nivell, però per número potser ens en falta un i haurem d'incorporar un central. Ara amb la lesió de Valery el perfil d'aquest central potser podria variar una miqueta i que pugui jugar també de lateral, ja veurem. Després sí que tenim prioritat al mig del camp, on haurem de signar un parell de jugadors. A dalt, ens queda alguna peça per decidir i veure què passa.

Compta amb Stuani i Bounou?

Són jugadors del Girona i he de pensar que hi comptaré mentre no em diguin el contrari. Tot i això, el club treballa amb la possibilitat que no hi siguin. No ens enganxarà a contrapeu ni d'imprevist. No estarem sense un recanvi més o menys preparat. Tant de bo es puguin quedar.

Contempla la possibilitat que Doumbia s'integri als entrenaments?

La intenció de Doumbia ha estat clara des del primer moment. Era una decisió presa i per això entrena amb persones del club. Ha de sortir i, com amb tot, cal tenir calma. S'està treballant i se l'està cuidant, perquè és jugador del Girona. És una decisió de club en què jo també hi he estat d'acord. Anem de la mà cos tècnic, secretaria tècnica i club.

Pedro Porro sembla que té molts pretendents. Temen perdre'l o també estan preparats per si passa?

M'encantaria que els jugadors que hi ha es quedin, però soc conscient que el club necessita més ingressos per quadrar-ho tot. A més a més, si hi ha una bona opció pel jugador, és difícil retenir-lo. El que vull és que els que es quedin ho facin convençuts que aquest és el seu lloc i serà el seu any. A partir d'aquí, la incertesa es mantindrà fins l'últim dia.

Ha notat al vestidor que algú no tingui el cap al Girona?

Fins ara no m'han mostrat cap incertesa ni actitud d'aquest tipus. Jo els vaig dir el primer dia que aquesta situació no la podrem canviar i que han de ser egoistes en el sentit de preparar-se tan bé com puguin per a la temporada i que després passi el que hagi de passar. Així estaran ben preparats perquè si es queden estaran bé amb allò treballat aquí i si se'n van, ho faran al nivell òptim. La millor manera d'estar preparats és entrenar-se al màxim. Fins i tot podria dir que quan algú va a mig gas per no lesionar-se és quan hi ha més risc que passi. Si van de manera natural, no hi ha tant de perill.

Com trastoca els plans la lesió de Valery?

Per a mi era un jugador important. Pel que havia vist tenia molt de desvergonyiment, jove i amb capacitat per jugar en diverses posicions, sense que l'incomodi. És una baixa important.

L'ha sorprès algú del Peralada? Quina intenció té amb ells?

N'hi havia que volia veure com Resta, Cherta, Boselli o Andzouana, que jo no coneixia. A d'altres com Soni, ja els havia vist una mica. En alguns casos han vingut a ajudar-nos perquè la resta de l'equip faci la pretemporada ideal i els estem molt agraïts. L'actitud està sent fantàstica i també el rendiment. Iago López ha jugat molts minuts i partits sencers i ha demostrat que és capaç de competir. Valorarem què ens poden donar. M'agradaria que dos o tres jugadors estiguessin al filial i poguessin entrenar amb nosaltres. Els veig capacitat de millora i si els tenim amb nosaltres seria interessant, malgrat la distància entre les categories dels dos equips.