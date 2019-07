El Girona estudia quines són les millors opcions per als jugadors joves

Ara com ara, el Girona compta amb més d'una trentena de futbolistes, un nombre massa elevat que variarà durant el mes d'agost, en què es preveuen una sèrie d'operacions que acabaran de confeccionar la plantilla del curs 2019-20. De fet, Juan Carlos Unzué ja ha utilitzat un total de 29 jugadors en els quatre primers amistosos de la pretemporada. I això que Sebas Coris i Seydou Doumbia no s'han estrenat per diferents motius –el primer s'està recuperant i l'ivorià busca una sortida-, i Cristhian Stuani i Yassine Bounou estan de vacances. El grup més nombrós, des del primer dia, és el format pels nois del planter; orfes d'un present estable després del trencament de la filiació entre els blanc-i-vermells i el Peralada. Dirigits el curs passat per Chicho Pèlach, l'actual segon entrenador del primer equip, veuen com la presència del Girona B a Primera Catalana és un pas enrere que, molt possiblement, tanqui la porta de la seva continuïtat a l'entitat a la gran majoria. Aprofitant aquests dies d'estiu, mentre Quique Cárcel dissenya el vestidor que intentarà recuperar la Primera Divisió perduda, una dotzena de joves desitja cridar l'atenció del nou cos tècnic.

El Girona estudia cada cas de manera individual, perquè hi ha petites diferències que impedeixen posar al mateix sac segons quins futbolistes. El primer a caure ha estat Èric Montes, que no va ni viatjar a Manchester i marxarà en els pròxims dies tot i haver jugat els dos primers partits. A l'altre costat de la balança hi ha José Aurelio Suárez, que té la presència pràcticament assegurada perquè el Girona tindrà tres porters en nòmina. Si Bounou acaba marxant, n'arribarà un altre; però de cap manera aquesta hipotètica operació hauria d'afectar Suárez perquè el total d'efectius no canviaria. L'altre porter que s'ha posat sota els pals, Jonathan Morilla, jugarà al Girona B. Com també ho haurien de fer el central Pau Resta i el migcampista Jofre Cherta.

La incògnita es manté en el nucli de jugadors, malgrat que Kévin Soni té bastants números per quedar-se. Boselli i Paik, que han tingut una participació destacada aquests dies, també guanyen opcions: l'uruguaià està cedit i si el Girona no el volgués, hauria de cancel·lar el préstec, mentre que el factor d'extracomunitaris a Segona –només poden haver-n'hi dos per equip- serà determinant per esbrinar el futur del coreà. La greu lesió de Valery i l'interrogant sobre Sebas Coris permet a Maxi Villa –el futbolista més utilitzat, amb 249 minuts- i a Iago López sentir el futur amb més optimisme, perquè els dona un bri d'esperança. Per la seva part, Andzouana i Àlex Pachón viuen en la incertesa. Segons va publicar el mitjà anglès The Sun aquesta setmana, emissaris del Huddersfield i del Charlton van seguir les evolucions d'Andzouana en el partit de dijous contra el Derby County i podrien estar interessats a pagar traspàs. Respecte a Pachón, el Girona confia en la seva projecció, però encara és aviat per saber quin camí escollirà.