24 minuts ha jugat aquesta pretemporada

És el primer que és conscient que malgrat estar entrenant amb mateix ritme que els companys per convèncer Juan Carlos Unzué, la seva situació és especial perquè surt d'una greu lesió. El de Sentmenat explica que de vegades no pot completar els entrenaments o bé ha de començar-los de manera diferent. En el que portem d'estiu, Aday s'està entrenant amb normalitat però, fins ara, només ha disputat 24 minuts contra el Derby County dijous passat. Aday no va jugar ni contra l'Al-Arabi ni el Bournemouth fa dues setmanes ni tampoc dissabte passat davant el Leeds.