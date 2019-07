Aday recupera el somriure

Si per a un jugador del Girona està sent especial aquesta pretemporada és per a Aday Benítez. No és cap juvenil que s'estreni en una convocatòria amb el primer equip ni tampoc era la primera vegada que trepitjava les instal·lacions del Manchester City per treballar-hi. Ara bé, després de passar-se gairebé tota la temporada passada en blanc per culpa d'una lesió que es va complicar, simplement poder estar treballant a la gespa amb els seus companys i no haver de quedar-se al gimnàs o a la tribuna és una aleria immensa per al de Sentmenat. Han estat uns mesos molt durs. Duríssims, revela, Aday en una entrevista als mitjans del club en què fins i tot assegura que els metges li van dir que si no es tornava a operar no podria tornar a jugar a futbol. Finalment, no només ho va aconseguir -va tenir minuts a l'última jornada contra l'Alabès- sinó que enguany penca com qualsevol per convèncer Juan Carlos Unzué.

Aday és conscient que la seva tornada al grup encara no és del tot completa però tot i això pensa en clau positiva. «He de ser prudent perquè vinc d'una lesió molt llarga. Sóc conscient que de vegades no puc fer tot l'entrenament o he de fer una inciació diferent. Sabent això, estic content», assegura. El de Sentmenat confessa que la satisfacció de poder tornar a trepitjar la gespa el fa «ser feliç» malgrat el descens de categoria. El martiri d'Aday va començar la vigília de Sant Narcís de l'any passat en un partit contra el Rayo Vallecano a Montilivi (2-1). «Havia començat la temporada sancionat però vaig entrar ràpidament a l'equip. Llavors em vaig lesionar contra el Rayo i em van dir que estaria 4 o 5 mesos de baixa. Va ser un cop dur. El pitjor va ser que al cap d'aquest temps no podia córrer encara i la lesió era més complicada del que ens pensàvem», revela. Optimista i vital de mena, Aday explica com va evitar enfonsar-se. «La meva potència mental va fer que exhaurís totes les vies per intentar salvar el genoll i ho he aconseguit. La satisfacció personal de poder jugar l'última jornada va ser molt gran».



Paraula de capità

La nova temporada es presenta amb cares noves i un objectiu clar per part del club: l'ascens. Tot i això, Aday és dels prudents i s'estima més parlar-ne amb la boca petita del retorn a Primera. «No seria el primer equip que ho passa malament després de baixar. Es presenta un any bonic, històric i potser dels més importants de la història del club», admet Aday que, tanmateix, recorda que acabar entre els dos primers és «molt i molt difícil». «Estar en zona de play-off, entre els primers a prop de dalt, serà bo. Hem d'anar pas a pas perquè vindran mals moments. Cal estar junts amb la gent, que així serà, però tothom ha de tenir clar que serà «molt difícil».