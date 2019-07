Stuani i Bounou s'incorporen avui a la feina pendents del seu futur

Per veure com quedarà el Girona 2019-20 caldrà esperar ben bé a la mitjanit del 2 de setembre a mitjanit. Ja no volaran els faxos perquè ara és tot digital però qui sap si hi haurà corredisses i nervis com no fa tants anys. Encara falten molts dies i setmanes per a arribar a la data en què es tanca el mercat d'estiu però realitat és que des del club es té assumit que enguany caldrà esperar gairebé a darrera hora per tenir tancada la plantilla. «Mantindrem aquesta incertesa fins al tancament del mercat», deia Juan Carlos Unzué en una entrevista diumenge conscient que, encara ho vulgui, no sabrà fins a principis de setembre i amb la Lliga ja començada (s'hauran disputat dues jornades), quin serà el seu planter definitiu. De fet, avui mateix, gairebé quinze dies després d'haver començat la pretemporada s'incorporen a la feina Cristhian Stuani i Yassine Bounou, que han gaudit de més vacances per haver disputat la Copa Amèrica i la Copa Àfrica respecticament. L'uruguaià i el marroquí seran sotmesos avui a la revisió mèdica pertinent abans de posar-se demà a les ordres d'Unzué i començar a entrenar-se.

La porta d'entrada a Montilivi és oberta de bat a bat. Falten peces, força, que completin una plantilla minvada arran de les baixes i de les lesions i fins ara els jugadors que vénen del Peralada han gaudit de molt de protagonisme. També és oberta la de sortida per la qual han de passar-hi com a mínim un parell de jugadors les properes setmanes. Un és Seydou Doumbia, amb qui el Girona no compta i que ha demanat anar-se'n. A més a més, la necessitat d'ingressar més diners per poder mantenir amb tranquil·litat el gruix salarial de la plantilla fa que sigui gairebé necessària una altra venda que s'afegeixi a les de Pere Pons i Portu per les quals s'han ingressat 12 milions. El principal candidat sembla Pedro Porro, per a qui València, Sevilla i Wattford estarien interessats i pel qual Girona confia fer uns 15 milions de calaix.

Ara bé, hi ha els casos d'altres jugadors amb els quals el Girona compta però el futur dels quals és ben incert. N'hi ha més però els exemples més clars són els protagonistes d'avui: Stuani i Bounou. Tant el charrú com el porter africà tenen catxet internacional i de ben segur que hauran rebut propostes per jugar aquesta temporada a Primera Divisió. En el cas d'Stuani, el Girona confia poder-lo retenir i seduir-lo amb el projecte de l'ascens. No serà fàcil perquè la clàusula de 7 milions d'euros és assequible per a uns quants clubs de Primera i un bon grapat de l'estranger. De la seva banda, des de l'entorn de Bounou, un cop confirmat el descens, de seguida es va fer córrer que el jugador volia jugar a Primera. D'entre els equips que s'hi han interessat, ha transcendit algun equip de la lliga turca i sobretot l'Espanyol. Els conjunt blanc-i-blau hauria negociat fins i tot amb el Girona com rebaixar els 5 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió.

Mentre el futur dels dos jugadors continua navegant en la incertesa, avui tots dos començaran a treballar. Aquest matí serà el torn de la revisió mèdica i demà es calçaran les botes per començar a córrer a les instal·lacions de La Vinya a les ordres del nou entrenador blanc-i-vermell, Juan Carlos Unzué. En qualsevol cas, l'àrea esportiva del Girona treballa contemplant tots els escenaris i, segons va revelar Unzué, si Stuani o Bounou finalment se'n van a un altre equip, ja tenen recanvis treballats. Pel que fa a Borja García, el nom del qual ha estat relacionat amb el Leganés, sembla complicat que surti si el conjunt madrileny no en paga els 7 milions de la clàusula. Amb Àlex Granell, que té una clàusula de només un milió d'euros, es podria estudiar una revisió de contracte.