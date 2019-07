Tornen a situar Gerard Gumbau a l'òrbita del Girona

El nom de Gerard Gumbau tornar a estar sobre la taula. El migcampista de Campllong, format al planter del Girona, podria ser un dels jugadors destijats per la direcció esportiva blanc-i-vermella per reforçar el mig del camp. Segons periodistadeleganes.wordpress.com el Girona i el Leganés estarien negociant el fitxatge de Gumbau, a qui encara resta un any de contracte amb el conjunt madrileny. El Girona necessita un parell de reforços més al mig del camp i Gumbau podria ser el primer.