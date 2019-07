Gerard Gumbau entra en escena

El Girona torna a la feina aquest matí als camps de La Vinya al PGA Catalunya de Caldes de Malavella després de gaudir de dos dies de repòs. Mentre Juan Carlos Unzué continua preparant l'equip per posar-lo a to per a l'estrena a la Lliga contra l'Sporting de Gijón, des de l'àrea esportiva es treballa per millorar i completar la plantilla les properes setmanes. A l'espera de si es produeix algun traspàs més en els propers dies que faria ampliar el número de reforços les necessitats són clares. El club treballa per incorporar un central polivalent, com a mínim un davanter i un parell d'homes al mig del camp. En aquest sentit, on ha posat tots els esforços Quique Cárcel és a la sala de màquines on hi ha pocs efectius. Les sortides de Pere Pons (Alabès), Douglas Luiz (Aston Villa), Aleix Garcia (City) i la lesió de Diamanka ha deixat Unzué només amb Àlex Granell per jugar al pivot. Durant aquesta pretemporada, tant Borja García com Samu Sáiz han actuat al mig del camp malgrat ser homes de clara vocació ofensiva. És per això que es fa tant necessària l'arribada de jugadors de perfil més defensiu o posicional. És aquí on entra un nom que durant molt estius s'ha relacionat amb el club de Montilivi: Gerard Gumbau. De fet, el migcampista del Leganés, de 24 anys i nascut a Campllong, seria un dels escollits per reforçar el mig del camp. Amb contracte fins el 30 de juny del 2020, el Girona està negociant ja amb el Leganés el seu fitxatge. No és l'única oferta que ha rebut Gumbau, que compta amb diverses propostes de Segona A i també alguna de Primera Divisió. Ara bé, el factor terra l'atrau i el fet d'haver-se format al Girona podria ser un factor decisiu en la seva decisió.

Amb menys protagonisme del que voldria amb l'argentí Mauricio Pellegrino a la banqueta, Gumbau no veu pas amb mals ulls la possibilitat de tornar al Girona, el club on es va formar fins que va fitxar pel Barça B el 2014. Gumbau va signar pel club de Butarque el 2017 un contracte per tres temporades i en les dues primeres ha disputat 21 i 17 partits respectivament. És a dir, sense ser titular indiscutible ha jugat una bona colla de partits a la màxima categoria. L'interès del Leganés per reforçar el mig del camp amb, com a mínim un parell de jugadors (el gran objectiu és Milla del Tenerife) fa que Gumbau vegi que se li poden tancar les portes de la titularitat a Butarque. És per això que no veuria malament baixar una categoria per guanyar regularitat i acumular minuts de qualitat en un aspirant a l'ascens.



Traspàs?

Les negociacions entre Quique Cárcel i el director esportiu del Leganés, el basc Txema Indias, estan en dansa i no semblen pas lluny de tancar-se. Caldrà veure si el Girona està disposat a pagar alguna quantitat de traspàs pel jugador, condició que sembla que els madrilenys exigeixen. El fet que al de Campllong només li resti un any de contracte amb el Leganés podria facilitar les coses. La clàusula de rescissió és de 6 milions però l'operació es tancaria per una quantitat molt inferior. Sembla difícil, però no s'hauria de descartar que l'operació vagi lligada a l'interès dels madrilenys en Borja García

Si finalment es tanqués el fitxatge de Gumbau, seria el tercer jugador del Leganés que aterra a Montilivi. El primer va serel David Timor l'estiu del 2017 que va tornar a canvi d'un petit traspàs. El mercat d'hivern passat va arribar també Raúl García Carnero. El lateral ho va fer a cost zero després de rescindir arran que el Leganés es va assabentar que tenia un precontracte amb el Getafe.