"Han vingut clubs disposats a pagar la clàusula per Stuani i ell no ha volgut marxar"

Quique Cárcel ha repassat avui l'actualitat del Girona en una roda de premsa on s'ha mostrt optimista sobre la continuïtat de Bounou i Stuani, ha reconegut que necessita fitxar dos migcampistes més (sense voler parlar, però, de Gerard Gumbau) i que el club veuria amb bons ulls fer una nova venda per equilibrar el pressupost (amb Pedro Porro de principal candidat).

"Tinc clar que Stuani que està feliç a Girona, però el seu rendiment fa que pugui captar l'interès d'altres clubs; vull ser optimista perquè el veig motivat i il·lusionat, aquí se sent estimat i aquest és un aspecte molt important perquè a mi m'han arribat clubs disposats a pagar la seva clausula i ha estat ell el que no ha volgut marxar", ha dit Cárcel sobre Stuani to tot i que també ha admès que "amb el mercat obert fins al 2 de setembre encara poden passar moltes coses".

Sobre la possibilitat de fer un nou traspàs per equilibrar els comptes, Cárcel ha admès que Pedro Porro és el candidat més factible: "Per la seva joventut, és fàcil pensar que pot haver-hi un traspàs i, més amb l'arribada de Maffeo; si el venem, però, el vendrem bé; per vendre'l malament es quedarà amb nosaltres".