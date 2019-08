adeu L'uruguaià Boselli deixarà el club

El Girona ha comptat fins ara aquesta pretemporada amb una bona colla de jugadors que el curs passat militaven al Peralada o al juvenil. Tanmateix, a mesura que avança l'estiu el club anirà clarificant cada situació i decidint què fer amb els joves jugadors. Ahir Quique Cárcel va confirmar que amb Èric Montes, que ja no va anar a Manchester, s'està treballant per rescindir-li l'any de contracte que li resta. El director esportiu també va revelar que Juan Manuel Boselli tampoc continuarà. L'uruguaià tenia un any més cessió per part de Defensor, però el Girona la cancel·larà. El seu destí sembla que serà el Paranaense brasiler.