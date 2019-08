Les carpetes obertes de Cárcel

«És molt dolent per al futbol i s'hauria de canviar». Això és el que pensa Quique Cárcel sobre la incongruència que el mercat de fitxatges en el futbol espanyol estigui obert fins al 2 de setembre quan les lligues de Primera i Segona Divisió comencen el cap de setmana del 18 d'agost. I fins aquest dia, el 2 de setembre, el director esportiu del Girona haurà de patir perquè alguns dels equips disposats a pagar els 7 milions de clàusula de Cristhian Stuani no sigui del gust del davanter uruguaià i la seva família. «Soc més optimista ara que fa unes setmanes, a mi m'han arribat clubs disposats a pagar la clàsula i ell no ha volgut marxar», va dir Cárcel sobre un Stuani que va centrar bona part d'una roda de premsa on l'executiu del Girona també va parlar de Pedro Porro –«si l'hem de vendre malament, es quedarà amb nosaltres»–, i va deixar córrer la seva visió més optimista de la vida, i del món del futbol, assegurant que no descarta «acaba obtenint un petit traspàs per Doumbia» que des d'ahir s'entrena amb la resta de l'equip.



Cristhian Stuani

«És feliç aquí, han vingut clubs per pagar la clàusula i ell no ha volgut marxar»

En altres paraules, per mantenir Stuani, el club està disposat a buscar diners de sota les pedres perquè el davanter cobri a Segona Divisió com un bon futbolista de Primera i, diners a banda, seduir-lo obrint la porta que l'uruguaià vegi Girona com un lloc on fer arrels més enllà de les temporades que li queden en actiu. El proper octubre, Stuani farà 33 anys.

Ahir, al costat de Cristhian Stuani, també es va incorporar als entrenaments Bounou a qui, de moment, Quique Cárcel tampoc veu fora del club. A finals de temporada, el porter marroquí va dir, «parlant massa aviat», a parer de Cárcel, que no continuaria a Girona perquè volia jugar a Primera Divisió. «Estic convençut que ara no ho diria, però hem d'esperar, perquè potser arriba algun equip amb els diners; ell sap que aquí a Girona sempre ha estat molt ben valorat i estimat per la gent».



Pedro Porro

«Si el venem, el vendrem bé; si l'hem de vendre malament, es quedarà amb nosaltres»

El Girona necessita fer un traspàs important més per quadrar els números si vol mantenir Stuani i la resta de jugadors considerats clau de la plantilla i, també, per tenir marge per a noves incorporacions. I quin és el jugador ideal per vendre? Pedro Porro. Quique Cárcel no va intentar amagar ahir que per, edat i condicions, el carriler és qui té més mercat. I amb Pablo Maffeo a la plantilla el Girona no farà fàstics a vendre per una bona quantitat un futbolista que, fa tot just dos estius, va fitxar del Rayo Vallecano per jugar al juvenil per uns pocs milers d'euros. «Si el venem, el vendrem bé; si l'hem de vendre malament, es quedarà amb nosaltres», va assegurar Cárcel deixant clar que, per a un futbolista de 19 anys que aquest any ha jugat més de 2.000 minuts a Primera Divisió, el Girona aspira a treure'n una fitxa important. Segurament, per sobre dels 15 milions d'euros.

Un altre jugador a qui, en cas d'arribar ofertes, el club no tancarà la porta és el Choco Lozano. El davanter hondureny ha tingut minuts aquesta pretemporada, però ni Unzué ni el club veurien amb mals ulls la seva sortida. Un altre tema serien els casos de Borja García, Granell o Juanpe: «Volem mantenir el bloc, però tampoc ho podem assegurar perquè en alguns casos les clàusules no són gaire altes».



Seydou Doumbia

«Hi ha clubs que el volen i, fins i tot, en podríem acabar obtenint un petit traspàs»

El davanter ivorià va ser la gran aposta de Quique Cárcel el passat estiu. Ara, un any més tard i després de la més que decebedora temporada del davanter ivorià, Cárcel sap que cal trobar «una sortida que sigui sana per a les dues parts». Optimista com pocs, el director esportiu va arribar a dir ahir que no descarta la possibilitat que vingui un club que pagui un traspàs per Doumbia que, ara fa un any, va arribar lliure a Montilivi. «Des d'un primer moment, Doumbia ens va dir que no volia jugar a Segona Divisió i com que nosaltres també hi estàvem d'acord per això no va viatjar a Manchester, però com que encara no hem trobat la solució i és un jugador nostre s'ha d'entrenar amb normalitat», va dir ahir al migdia Cárcel abans d'insistir que «Doumbia és un jugador que desperta interès en equips de diferents lligues, però ara s'ha d'esperar que n'hi hagi que econòmicament pugui i a ell li sembli bé; en aquest cas fins i tot en podríem obtenir un petit traspàs»



Mig del camp

«Han d'arribar 2 migcampistes més; Gumbau? No parlo de jugadors que no són nostres»

Quique Cárcel va recórrer al clàssic «ja sabeu que no parlo de jugadors que no són nostres» per driblar una pregunta sobre l'interès per fitxar Gerard Gumbau. El que està clar, i això ho va verbalitzar obertament el director esportiu, és que «han d'arribar dos migcampistes més». Després de les sortides de Pere Pons, traspassat a l'Alabès, Aleix García i Douglas Luiz, el mig del camp del Girona ha quedat reduït a Àlex Granell, Pape Diamanka i dos jugadors més amb clara vocació de mitja punta: Borja García i Samu Sáiz. Una altra alternativa seria el coreà Paik, però, de moment, sobre els exjugadors del Peralada el club només ha confirmat que no compta amb Eric Montes i Juanma Boselli. Per saber si entre Paik, Maxi Villa, Kévin Soni, Pachón o Andzouna algun es queda al primer equip del Girona caldrà esperar.



Els cedits del City

«Ens volen ajudar, però els seus joves de més nivell no veuen clar jugar a Segona»

La Segona Divisió no agrada als joves del Manchester City. Aquest seria el resum de l'explicació de per què a dia 1 d'agost, un dels propietaris del Girona encara no ha enviat cap futbolista cedit cap a Montilivi com ha estat costum en els últims anys. «Ells ens volen ajudar i segur que trobarem la manera, però el seus jugadors més Top no volen venir a Segona Divisió», va reconèixer Cárcel, que va assegurar que, en cas de continuar a Primera Divisió, hi havia una sèrie de noms sobre la taula per fer el mateix camí que Patrick Roberts, Douglas Luiz o Aleix García. Noms que, però, han dit que «a Segona no».

Veurem si algun canvia d'opinió un cop s'acosti l'inici de lliga perquè «el diàleg amb el City és constant i segur que troben maneres d'ajudar-nos».