Stuani, Bounou i també Doumbia

El Girona va tornar als entrenaments ahir al matí als camps de la Vinya després de gaudir de dos dies de repòs. Va ser un dia especial i de retrobaments per a la plantilla blanc-i-vermella que va veure com es reincorporaven a la feina els dos últims jugadors que faltaven per posar-se pel tros: Cristhian Stuani i Yassine Bounou. Tant el davanter uruguaià com el porter marroquí han gaudit de més dies de vacances que els seus companys per haver disputat la Copa Amèrica i la Copa Àfrica, respectivament, i ahir al matí van treballar per primer cop a la gespa del PGA Cataunya de Caldes de Malavella. Ho van fer a mig gas, com és lògic després de tanta inactivitat, i més tenint en compte que la plantilla ja comença la tercera setmana de pretemporada. Stuani va realitzar només la primera part -menys exigent- de la sessió amb el grup i de seguida va apartar-se per fer carrera contínua en solitari. Per la seva banda, Bounou no va fer porteria i va treballar específicament al gimnàs.

L'altra gran novetat de la sessió preparatòria va ser la presència de Seydou Doumbia. El davanter ivorià s'ha incorporat al grup després de quinze dies treballant individualitzadament. Tot i això, tant el davanter com el Girona tenen clar que els seus camins s'han de separar i confien arribar a una entesa ben aviat ja sigui en forma de traspàs o rescissió (té contracte fins el 2021). Caldrà veure si Unzué el té en compte pel Torneig Costa Brava de dissabte contra el Montpeller o bé es decanta per no fer-lo jugar per evitar, d'aquesta manera, alguna possible lesió que frenés la seva sortida.

Pel que fa a la infermeria, la bona notícia és que Juanpe ha millorat molt de la lesió muscular que va patir durant l'estada a terres britàniques de la setmana passada i ahir ja va fer part de l'entrenament amb el grup. Caldrà veure si el central canari està disponible per enfrontar-se al Montpeller. Mentrestant, la resta d'integrants de la infermeria del Girona continua recuperant-se dels seus problemes físics. Pablo Maffeo, operat de l'òrbita de l'ull esquerre, va treballar al gimnàs, mentre que Diamanka continua amb el tractament de la seva rutpura muscular i Valery està pendent de tenir data i hora per ser intervingut del trencament dels lligaments encreuats del genoll.

D'altra banda, el pivot defensiu de l'Athletic Club Peru Nolaskoain hauria acceptat ser cedit al Deportivo de la Corunya refusant les ofertes de Saragossa, Albacete i també Girona.



Maldecaps al Màlaga i Las Palmas

Dos dels equips que van baixar de Primera ara fa dues temporades i que la passada no van aconseguir l'ascens, el Màlaga i el Las Palmas, es troben en una situació molt delicada econòmicament. Segons informava ahir Marca, els dos clubs, juntament amb el Granada, acabat de pujar a la màxima categoria, no poden inscriure jugadors perquè no compleixen la norma del control econòmic. És a dir, tenen superat el límit salarial destinat a pagar els sous de la plantilla. D'aquesta manera, fins que no alliberin jugadors ja sigui en forma de traspassos, cessions o rescissions, cap dels tres equips podrà inscriure cap nou jugador per aquest exercici.