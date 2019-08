Juan Carlos Unzué: «En el futbol els amistosos ja són història»

Montilivi serà escenari d'una nova edició del Trofeu Costa Brava amb el Montpeller, sisè classificat de la passada edició de a Primera Divisió francesa, que "ens exigirà molt, perquè és un equip agressiu i intens". Unzué ha asssegurat aquest migdia que "en el futbol els amistosos ja són història i una victòria demà no ens aniria gens malament".

"Tinc molta il·lusió i enfronto amb moltes ganes el primer partit a Montilivi", ha dit Unzué que espera que "hi hagi una bona entrada demà; és el primer partit davant l'afició, que podrà veure tots els jugadors per que farem molts canvis".

Sobre la confecció de la plantilla, el tècnic navarrès ha demanat paciència: "Encara ens falten entre 4 o 5 jugadors per incorporar; no hem de ser impacients per que no ens hem d'equivocar, segurament en uns dies el mercat donarà noves possibilitats".