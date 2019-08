L'agent de Jonathan Soriano confirma que el Girona els ha arribat a sondejar

El Girona ha sondejat la situació actual del davanter Jonathan Soriano per si hagués de buscar un recanvi a l'uruguaià Cristhian Stuani, tot i que les converses no han anat, de moment, més enllà. És el que ha manifestat aquest divendres a Regió7 l'agent del jugador, Pep Setvalls, després de les paraules del director esportiu dels gironins, Quique Cárcel, que va admetre que el bagenc podria ser una alternativa al màxim golejador de l'equip els dos darrers anys.

Setvalls ha explicat que "hem parlat amb Quique, però més que res per conèixer la situació i per saber la nostra disposició a sortir de l'Al Hilal". L'agent recorda que "Jonathan té contracte fins al juny vinent a Aràbia Saudita i, en principi, el vol complir i no sembla que hagi de sortir d'allà. De tota manera, el mercat de fitxatges és llarg, fins a final d'agost [de fet, fins al 2 de setembre] i no es pot tancar cap porta".

Soriano ara mateix té 33 anys i Setvalls explica que "hem parlat vegades de tornar a Espanya i acabar aquí la carrera, però sense que hi hagués res en concret. En principi era per esgotar l'any que li queda a l'Al Hilal i tornar després". Setvalls també ha negat tenir cap coneixement d'una suposada oferta del Mirandés, com havien publicat alguns mitjans castellans.

Quique Cárcel va admetre dijous a l anit a Catalunya Ràdio que Jonathan Soriano podria ser una opció. "Sempre ha fet gols. Si al final Stuani se'n va, pot ser una opció. Per què no?".