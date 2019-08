El Montpeller torna demà a Girona dos anys després de la derrota a Riudarenes

El Girona disputa demà la 43a edició del Torneig Costa Brava. Una cita clàssica ja del calendari de cada pretemporada per als aficionats gironins que els darrers anys ha tingut convidats de luxe. En les dues darreres edicions amb l'equip a Primera Divisió, el Girona s'ha enfrontat i ha superat el Manchester City (1-0) i el Tottenham Hotspur (4-1). Enguany, amb l'equip ja a altre cop a la categoria de plata, el rival és un Montpeller sisè classificat de la lliga francesa el curs passat i classificat per disputar l'Europa League.

No fa tant que el Girona i el Montpeller es van veure les cares. La proximitat entre les dues ciutats va fer que, ara farà un parell d'anys, gironins i occitans disputessin un partit amistós a l'octubre del 2010 aprofitant una aturada de la competició pels compromissos internacionals de les seleccions. El partit es va disputar a Riudarenes i va acabar amb victòria blanc-i-vermella per 3-2. Aquell partit no va passar a la història però sí que és recordat com la millor actuació de Marlos Moreno amb la samarreta del Girona. L'extrem colombià va ser titular i va enlluernar amb dos gols en una primera part en què el Girona dominava per 3-0. L'altre gol del conjunt de Pablo Machín va ser obra de Portu. Boulaya i Diaby també van tenir minuts aquell dia. Marlos Moreno va disputar tan sols quatre partits amb el Girona abans que al mercat d'hivern se n'anés al Flamengo, també en qualitat de cedit pel Manchester City. Curiosament, aquesta setmana Marlos Moreno ha aterrat a Portugal per jugar cedit al Portimonense. El curs passat el va jugar al Santos Laguna mexicà.