Planas té la porta oberta

Un central polivalent, un parell de migcampistes -un de marcat perfil defensiu i un altre que podria ser Gumbau- i un davanter. A dia d'avui, a poc més de quinze dies per començar la Lliga, aquestes són les necessitats més urgents del Girona a l'espera del que pugui passar amb els casos de jugadors que puguin tenir ofertes llamineres com podrien ser Stuani, Bounou, Borja García, Juanpe o algun altre. En el cas que algun d'aquests futbolistes o -d'altres amb qui Juan Carlos Unzué compta- deixés Montilivi, el club els cercaria un recanvi. Si la porta d'entrada és oberta, la de sortida també. I molt. La direcció esportiva blanc-i-vermella ja ha manifestat que escoltaran «bones» ofertes per Pedro Porro i que amb el Choco Lozano també estan oberts a negociar. Un cas més clar és el de Doumbia. L'ivorià no vol continuar a Segona A al Girona i el club tampoc vol que es quedi. Tanmateix, podria haver-hi alguna sortida més a la plantilla d'un altre home amb pocs minuts els darrers anys, Carles Planas.

El lateral de Sant Celoni, lesionat durant el primer partit de pretemporada contra l'Al-Arabi, té contracte amb el club de Montilivi fins el 30 de juny. Ara bé, el Girona ja li ha comunicat que si rep alguna oferta interessant, l'accepti i que li facilitaran la sortida. Les contínues lesions que ha patit des que va arribar al club l'estiu del 2017 han fet que el vallesà només hagi disputat 14 partits entre Lliga i Copa en dues temporades i només tres de complets. Aquesta fragilitat física li ha passat factura i és un dels motius pels quals al Girona no li faria res que se n'anés. De fet, des que va arribar a Montilivi ha patit set lesions musculars més una altra, de fortuïta, al nas en un partit de Copa contra el Llevant. Tanmateix, si no surt res interessant a Planas, el club és conscient que té contracte i si es queda, lluitarà per un lloc com qualsevol.



Pregunten per Miranda

Malgrat que la posició de lateral esquerre estigui coberta amb Johan Mojica i amb la polivalència d'Aday Benítez i, si cal de Muniesa, el club no tanca la porta a reforçar-la encara més. En aquest sentit, en declaracions al programa El club de la mitjanit de Catalunya Ràdio, Quique Cárcel va revelar que el Girona havia preguntat pel lateral esquerre del Barça Juan Miranda. «Hem preguntat per ell, sí. Com per molts altres», reconeixia. «Si el mercat marca que té possibilitats de sortir i nosaltres busquem reforçar aquesta posició perquè se'n va algú que tenim, podria ser una opció», assegurava el director esportiu.

Tot i això, aconseguir la cessió d'un jugador del Barça sembla complicat. No ja perquè el conjunt blaugrana històricament no sol obrir gaire l'aixeta al Girona en forma de cessions, sinó també perquè Miranda és un jugador amb una gran projecció i pel qual equips del nivell del Betis o el Benfica també s'hi han interessat. A més a més, des de Montilivi es confia en la polivalència d'Aday i Muniesa així com amb la recuperació de Valery Fernández, a partir del gener, per completar el lateral amb Mojica. Amb 19 anys, Miranda és internacional sub20 i ja ha disputat quatre partits amb el primer equip del Barça. Tanmateix, Ernesto Valverde no sembla confiar-hi del tot per ser l'alternativa a Jordi Alba.

Sigui com sigui, el cas és que Planas sap que si troba res que li faci el pes, serà millor que ho accepti perquè a Montilivi li costarà tenir minuts. El vallesà, a més a més, s'ha perdut pràcticament dues setmanes de pretemporada arran de la lesió contra l'Al-Arabi i que li va fer perdre's l'estada a Manchester. La temporada passada, Planas ja va estar a punt de sortir a l'Osca al mercat d'hivern. Finalment l'operació no es va concretar.