«Els amistosos han passat a la història, guanyar ens aniria bé»

Tottenham o Manchester City van ser alguns dels últims conjunts que van trepitjar la gespa de Montilivi per enfrontar-se al Girona en el Trofeu Costa Brava. Equips del màxim nivell europeu es deixaven veure pel feu gironí en ple mes d'agost on la parròquia blanc-i-vermella, i entre ella algun turista, gaudia de la velocitat de Sterling o de veure com un jove Pablo Maffeo despuntava en un amistós que feia preveure que el carriler signaria una gran temporada.

Avui a 2/4 de 9 del vespre, l'estadi gironí albergarà una altra edició del conegut trofeu. Enguany, l'aficionat gironí no podrà ser testimoni de veure alguns dels futbolistes de més nivell del vell continent. Potser és per què l'equip va descendir la temporada passada, però tot aquest reguitzell de combinats estel·lars ha posat fi a venir per les terres gironines. Tot i així, el rival d'aquest any és engrescador: el Montepeller francès.

Ahir, en roda de premsa, el nou entrenador del Girona, Juan Carlos Unzué, va tenir tenir unes paraules per definir el conjunt gal. «Sabem que no és un rival com el de les temporades passades. No té el nivell ni el nom que presentaven els equips que van passar per Montilivi. No obstant això, el trobo un bon conjunt. Ens posarà les coses difícils».

El navarrès, a més, va afirmar que fa temps que els segueixen. «Són un conjunt molt dur. Podria dir que, fins i tot, juguen amb certa agressivitat. Tenen bons davanters i carrilers molt profunds. A més, crec que si els deixem la pilota, sabran tractar-la bé», va destacar.

L'enfrontament d'avui amb el conjunt d'Occitània suposa el cinquè partit de preparació per als de Montilivi des de principi de pretemporada: s'han sumat tres triomfs contra l'Al-Arabi (2-1), Bournemouth (2-1) i Derby County (2-0); i una derrota contra el Leeds United (2-3). Tots ells, rivals que portaven en dinàmica d'entrenament més temps que els gironins i que «ens han exigit molt. Eren equips amb un joc molt ràpid i veloç. Crec que no trobarem rivals amb aquest nivell d'exigència a la lliga»,va asseverar.

Tot i ser un partit no oficial, Unzué va deixar clar que farà el plantejament amb l'objectiu d'obtenir la victòria: «No existeixen els partits amistosos en el món del futbol. Hem d'acostumar l'equip a guanyar i, sobretot, a competir des del primer dia», a més ha dit que «una victòria davant l'afició ens vindria bé». De fet, el navarrès va fer una crida als seguidors blanc-i-vermells perquè l'estadi presenti una gran entrada. «M'agradaria veure com la gent s'anima a venir a veure'ns. Sé de molt bona mà que el club ja compta amb un nombre elevat de socis».

Per tant, el matx d'avui apunta que serà una festa on tots els jugadors que han pres part de la primera plantilla des de principi de pretemporada tindran el seu moment davant els espectadors gironins. «La idea és que tots els jugadors que han participat fins a dia d'avui tinguin minuts. Per tant, el partit m'exigirà fer molts canvis». En canvi, alguns gironins es perdran la posada en escena davant l'afició blanc-i-vermella per lesió. Ells són Diamanka, Juanpe, Maffeo i Valery. «No crec que sigui oportú arriscar», destaca Unzué. Bono i Stuani, que fa poc temps que s'entrenen, també es perdran el partit.