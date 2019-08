«Amb paciència podrem fer quatre o cinc fitxatges més»

El descens del Girona va trastocar una mica, per no dir molt, els plans de la Secretaria Tècnica gironina. Amb l'equip a Segona Divisió saben que és molt difícil retenir les millors peces de la plantilla, que estan, sense cap mena de dubte, en el pensament d'alguns dels directors esportius dels clubs de Primera Divisió estatal. De moment, són tres els jugadors amb contracte que han abandonat la disciplina blanc-i-vermella. Portu, que la seva venda a la Reial Societat va deixar una quantia de deu milions d'euros a les arques dels de Montilivi, després que l'equip basc abonés la seva clàusula. Pere Pons, també un equip del País Basc va decidir pagar per la rescissió del contracte del jugador. En aquest cas va ser l'Alabès i va pagar, aproximadament, uns dos milions d'euros. I Bernardo Espinosa. A diferència d'ells dos, el colombià va fer les maletes per jugar a l'eix de la defensa de l'Espanyol. Amb els pericos va firmar per a una temporada en qualitat de cedit.

A aquestes tres baixes, se li ha de sumar la marxa de Jonás Ramalho Gorka Iraizoz i Raúl Carnero, que acabaven contracte, Aleix Garcia, Douglas Luiz i Patrick Roberts després de la seva cessió provinent del Manchester City. Per tant, són uns quants els jugadors importants, almenys les darreres temporades, que no vestiran més la samarreta blanc-i-vermella. A tots ells se li podrien sumar les absències de Pedro Porro, a qui se l'ha estat vinculant amb Sevilla, València o Watford anglès; o la de l'uruguaià Cristian Stuani.

Davant d'aquesta situació, el director esportiu gironí, Quique Cárcel, ha anat per feina durant aquesta finestra de fitxatges per tal de poder tapar els forats que puguin ocasionar totes aquestes baixes i les que podrien esdevenir. De moment, fins a cinc són les cares noves (sis si comptem el retorn de Jairo del Cadis, on va estar cedit la temporada passada) que han estat presentades a Montilivi. Sis incorporacions que ja han pogut disputar minuts i que estaran a la disposició durant tota la temporada per a Juan Carlos Unzué. Precisament, el nou entrenador gironí va parlar sobre el mercat ahir a roda de premsa. Va voler deixar clar que «l'equip necessita com a mínim entre quatre o cinc incorporacions més, sense tenir en compte les possibles baixes». Un Unzué que tot i exposar les demandes de l'equip gironí i confiar plenament en la direcció esportiva de Montilivi, considera que aquests fitxatges «s'han de fer amb paciència». De fet, un dels jugadors que sonen amb molta força és el de l'atacant català Jonathan Soriano. El mateix Quique Cárcel va afirmar en una entrevista que no era cap secret que el Girona pretengués el davanter. Precisament, el representant del jugador, Pep Setvalls, va confirmar ahir a Regió 7 els contactes entre els de Montilivi i ell. «Han parlat amb nosaltres per saber la nostra situació». No obstant això, Soriano no té en ment canviar d'aires.