El Girona té encara molta feina per fer

Guanyar agrada sempre més que no pas perdre i més a casa davant l'afició el dia de la presentació i el dia del Torneig Costa Brava. Amb menys rodatge, jugadors lesionats i efectius per arribar, el Girona va veure's superat per un Montpeller de superior categoria en la 43a edició que se'n va anar cap a terres occitanes gràcies a un gol només començar de Laborde. No es va veure un bon Girona, en general ahir en el retorn a Montilivi però sí que va oferir alguns detalls per a l'optimisme que han de fer pensar que aquest equip té molt de marge de millora. La classe de Samu Sáiz, la insistència de Gual o la seguretat d'Alcalá van ser alguns dels motius per a l'esperança. Poc més. Divendres a Tarragona, la pretemporada viurà un nou capítol.

Poc menys de tres mesos després de la garrotada que va suposar el descens, el Girona tornava a Montilivi. L'escenari era del tot diferent al que s'ha vist durant les dues darreres temporades. Desinstal·lades les graderies supletòries i amb els gols tancats al públic, la sensació de nostàlgia, i fins i tot un punt de tristor, que destil·lava Montilivi era màxima. No obstant això, tant Unzué com Àlex Granell van intentar esperonar el públic en els seus discursos inicials. Entre el molt que falta i el poc que es va veure, va sobresortir la classe d'un Samu Sáiz que si està activat va deixar ben clar que ha de ser el cervell ofensiu de l'equip.

Unzué ha dit i redit que no es pensa casar amb cap sistema i que s'estima més dominar el màxim de registres tàctics possibles. Ahir tocaven tres centrals i carrilers i amb Pablo Machín veient-ho des de la llotja Unzué va disposar un onze amb Villa, Alcalá i Muniesa de centrals, Porro i Aday de carrilers, amb Granell i Paik de pivots i Borja García i Samu Sáiz per darrere de Marc Gual (3-4-3). Després d'una desangelada presentació, el partit va començar de la pitjor manera possible. En una ràpida transició, Delort va centrar la pilota al segon pal perquè Laborde afusellés Juan Carlos de primeres. No començaven bé les coses. Si bé és cert que el Montpeller comença el proper cap de setmana la Lliga, Primera Divisió, i que el Girona jugava amb Paik i Villa, ex del Peralada, durant els primers minuts es va notar la diferència de categoria i, sobretot, d'intensitat. Tanmateix, el Girona, de mica en mica, va anar trepitjant àrea i Marc Gual ho va intentar amb perill amb un xut creuat que va sortir fora per ben poc. El Montpeller estava més ben posat al camp mentre els gironins patien molt en defensa sobretot pel costat esquerre. Els occitans, més intensos, feien córrer el Girona rere la pilota.

A la represa, Unzué va canviar el porter (Suárez per Juan Carlos) i va fer entrar Jairo en el lloc d'Aday. Novament serien els francesos els que durien el pes del partit i gaudirien de les ocasions. Suárez, amb un parell de bones intervencions va evitar que s'ampliés el desavantatge. Els gironins haurien pogut igualar en una altra acció de Gual, assistit per Samu Sáiz, que va rematar fora per ben poc. Al final, amb els canvis, la presència ofensiva local va desaparèixer i amb ella, les opcions d'empatar.