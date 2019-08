Aday Benítez, el reforç més esperat del Girona de Juan Carlos Unzué

Aday Benítez va ser el primer a pronunciar-se, minuts després de la confirmació definitiva del descens del Girona a la Segona Divisió: «És un cop molt i molt dur, però ens en sortirem perquè jo hi seré». Durant moltes setmanes, de fet, només Aday Benítez, que afronta la seva sisena temporada consecutiva al vestidor (només l'iguala Àlex Granell), era l'únic que havia confirmat la seva presència al Girona 2019-20. Després d'un any duríssim a escala individual, en què una lesió a l'octubre va impedir que assaborís el seu segon any a Primera, el futbolista de Sentmenat és el fitxatge més esperat de l'estiu. I no només per la seva qualitat, sinó pel que representa: parlar d'Aday és parlar de compromís. Dissabte, contra el Montpeller, va sortir de titular i va jugar 45 minuts per primera vegada des d'abans de la seva maleïda lesió. Concretament, des del 22 d'octubre a Anoeta, en l'empat a 0 contra la Reial Societat. La setmana següent, en el triomf contra el Rayo Vallecano (2-1), el seu físic va dir prou al cap de vuit minuts. Sense conèixer la paraula rendició, encara va tenir temps de tornar a sentir-se futbolista a Vitòria, en el darrer capítol del Girona a Primera, en què va jugar 25 minuts.

Absent en els dos primers amistosos de l'estiu, contra l'Al-Arabi i el Bournemouth, Benítez va tornar contra el Derby County, jugant 24 minuts. També va descansar contra el Leeds, però no va fallar en el retorn a Montilivi. La recuperació, com ell mateix va reconèixer, està superant amb rigor els passos adequats. Serà una de les notícies més importants de l'estiu i un dels reforços més motivants. El Girona i Aday es trobaven massa a faltar.