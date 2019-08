Com respondrà l'afició a Segona?

«M'agradaria veure com la gent s'anima a venir a Montilivi. Sé de molt bona mà que el club ja compta amb un nombre elevat de socis». Divendres, en la roda de premsa prèvia al partit contra el Montpeller, Juan Carlos Unzué exercia d'altaveu d'un discurs que el Girona fa setmanes que està difonent: l'afició no s'ha esborrat amb el descens i el ritme de renovacions d'abonaments és molt bo. Això sí, ara com ara, el club no ha corroborat aquestes «bones sensacions» amb cap xifra concreta i dissabte al vespre només 2.649 espectadors es varen acostar a Montilivi per veure l'equip de Juan Carlos Unzué enfrontar-se al sisè classificat de l'última temporada a la Primera Divisió francesa.

En una època en què qualsevol partit de pretemporada és ofert en directe per una televisió o una altra, el de dissabte mateix contra el Montpeller es va poder veure per Esport 3, el Costa Brava no té els mateixos al·licients ara que fa unes dècades quan els tornejos d'estiu eren per als aficionats gironins la primera oportunitat de veure el seu equip abans de l'inici de Lliga i, al mateix, una ocasió gairebé única de veure en directe equips com Barça, Sant Lorenzo de Almagro o Stuttgart que van treure-hi el cap en les seves primeres edicions. Ara, el futbol d'estiu és una altra història, però, sense necessitat d'anar tan enrere, l'ambient de dissabte va ser substancialment diferent del de només fa un any, quan 7.340 espectadors van veure com el Girona, llavors entrenat per Eusebio, derrotava el Tottenham de Mauricio Pocchetino en un gran partit de Portu. En només 12 mesos, i un descens de categoria pel mig, gairebé cinc milers d'espectadors s'han quedat pel camí. Anar un any més enrere converteix en dura, i també segurament injusta la comparació, perquè llavors el Girona acabava de pujar a Primera Divisió i el rival era ni més ni menys que el Manchester City de Pep Guardiola.

Aquell dia, 10.235 espectadors van veure com el Girona derrotava els seus «propietaris» gràcies un gol de Portu a la primera meitat. L'ascens a Primera Divisió, i la presència del City de Guardiola, expliquen els més de deu milers d'aficionats de l'estiu del 15 d'agost del 2017, però, és que un any abans, amb el Girona encara a Segona Divisió, el Costa Brava contra l'Olímpic de Marsella aconseguia aplegar a Montilivi una entrada bastant millor que la d'aquest dissabte. Aquell cop també era un 3 d'agost i 4.122 espectadors van veure l'equip de Pablo Machín perdre contra els francesos per 1-2.

Els 2.649 espectadors de dissabte en un Montilivi ja sense les grades retràctils, i amb tots aficionats reubicats a tribuna i a preferent encara que haguessin comprat entrades a preu de gol, sobten amb el discurs del club que els abonats estan renovant els seus seients a un ritme molt il·lusionador. «El més important és estar junts i la gent ja ho està demostrant, perquè tothom s'està abonant», explicava aferrant al discurs oficial del club un dels capitans de l'equip, Aday Benítez, en una entrevista a les xarxes socials del club que van difondre des de Montilivi la setmana passada.

La temporada passada a Primera Divisió, el Girona tenia uns 9.500 abonats i una llista d'espera de socis que volien aconseguir un dels llavors 14.500 seients de l'estadi (el club sempre ha volgut tenir un marge important tant per venda d'entrades com per a compromisos). Ara, després de desmuntar les graderies retràctils, Montilivi té una capacitat d'11.200 localitats i s'ha de veure quants dels 9.500 abonats acabaran renovant. Segons el club seran molts. Encara que dissabte no anessin a Montilivi a veure el Costa Brava...