Samu Sáiz, l'impacte d'un futbolista destinat a regalar tardes inoblidables

Des del moment en què el Girona va anunciar el fitxatge de Samu Sáiz procedent del Leeds United, tothom va tenir la intuïció que Quique Cárcel l'havia encertat. Sáiz, que va cridar l'atenció de Montilivi en el Girona-Osca previ a l'ascens dels blanc-i-vermells a Primera, amb un golàs només a l'abast dels grans talents, va viure la seva primera nit a l'estadi com a local dissabte contra el Montpeller (0-1). I no en necessita més per posar-se el públic a la butxaca. Escollit jugador estrella del partit, el seu impacte va fer bons els presagis. «Des que vaig arribar, tots els companys m'han tractat fenomenal. Ja em sento part del grup, part de l'equip. La rebuda ha estat molt bona i això fa que agafi més confiança cada dia, però tots els jugadors serem importants. La Lliga és llarga i el protagonisme anirà canviant de mans, l'any dona per molt», responia Sáiz, preguntat pel pes esportiu que espera tenir en l'estrena de Juan Carlos Unzué que, sobre el terreny de joc, el va situar ben a prop de Borja García. Imaginar-se'ls a tots dos, sincronitzats i a ple rendiment és imaginar a un Girona candidat a tot. Si afegeixes Stuani a la punta d'atac, no cal dir pràcticament res més. L'entrenador navarrès, en un atac de sinceritat, també en va parlar a la conclusió del 43è Trofeu Costa Brava, afegint al davanter Marc Gual a l'equació. «Seria molt bon senyal que el meu gran problema sigui que no sé a qui alinear, perquè tots són grans futbolistes. D'entrada, vull posar els bons. I aquest és un dels detalls que em fa estar content, perquè he vist sinergies entre Borja García, Samu Sáiz i Marc Gual. També n'hi ha d'altres, però m'agrada que comencin a sentir-se còmodes», va exposar Unzué, que continua: «Després ja buscarem el sistema més adequat i quina és la millor manera de jugar. I segur que tothom tindrà el seu moment, perquè no hem d'oblidar que al davant tenim rivals amb unes característiques concretes. Haurem de saber detectar setmanalment què és el que més ens convé i treure'n profit». Sáiz, a la zona mixta, va confirmar el que tothom va veure: s'ho va passar bé jugant al costat de Borja García. «M'he sentit molt a gust. De fet, Borja es troba bé amb tothom. És un futbolista que gaudeix de molta qualitat i és bastant fàcil trobar una línia de passada al seu costat». Sobre la continuïtat de Stuani, es va mullar. «Està clar que tothom vol que es quedi, perquè és una garantia. Si jugant a Primera marca 20 gols, imagineu tot el que ens pot ajudar a Segona...».



Millora progressiva

Samu Sáiz va debutar amb el Girona en l'amistós disputat contra el Derby County (0-2). També va tenir uns minutets contra el seu exequip, el Leeds (3-2). Si el primer dia va jugar 24 minuts, el segon en va disputar 45. Contra el Montpeller ja en va sumar 78. «Vaig jugar uns 70 minuts entre els dos primers partits, i Unzué ja va decidir augmentar la càrrega i que contra el Montpeller en jugués 80. Per voler, però, jo volia jugar el partit sencer; perquè un futbolista ho desitja jugar tot, siguin amistosos o duels de competició», assegurava Sáiz, que fa un balanç positiu de l'estiu. «Estem fent una bona pretemporada, juguem contra rivals que tenen més ritme que nosaltres. A Anglaterra, ja vam competir davant dos equips que aquest mateix cap de setmana han començat la Lliga i el Montpeller ho fa la setmana que ve. Malgrat aquest condicionant, l'equip es troba bé i està agafant els conceptes que toquen. Estem treballant molt i ens estem sacrificant. Segur que aquesta feina ens vindrà bé per quan ens toqui a nosaltres començar el campionat».

A hores d'ara, sense punts en joc, els resultats tenen un paper secundari. El millor és guanyar sempre, per descomptat, i Unzué va recordar que l'equip «no s'ha d'acostumar a perdre». Malgrat que els tres primers partits van acabar amb victòria, el Girona ha perdut els dos darrers. Res preocupant fins que no arribi el 18 d'agost, en què els gironins donaran el tret de sortida en el seu retorn a Segona contra l'Sporting. «Tot i la derrota, l'equip no ha perdut mai la cara i ha demostrat saber competir. El Montpeller no només estava més rodat sinó que juga una categoria per sobre, i això també s'ha de tenir en compte», deia Sáiz, a qui per qualitat i caràcter se'l podria considerar el successor de Portu. «Va fer unes temporades extraordinàries vestint la samarreta del Girona però el que vull és ser Samu Saiz, fer-ho el millor possible i intentar fer oblidar Portu. Que ja sé que ningú l'oblidarà, perquè amb ell l'equip va pujar, fent un bon tàndem amb Borja. Nosaltres ara hem de fer un gran equip per intentar tornar al màxim nivell». El Girona ja ha fet un pas important fitxant Samu Sáiz, un jugador destinat a regalar tardes de futbol inoblidables.