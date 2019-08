Col·locar els més joves, una altra tasca per als propers dies

Amb gairebé quatre setmanes per davant, el Girona encara té temps per perfilar la plantilla. El seu tècnic, Juan Carlos Unzué, deia la setmana passada que amb «paciència» està convençut que el club se'n sortirà a l'hora de fer «quatre o cinc fitxatges més». No és aquesta però l'única feina de la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel. Hi ha altres carpetes obertes al damunt de la taula, com ara la de concretar algunes sortides. Però a tot això, se li ha de sumar la situació dels més joves. La d'aquells que, la gran majoria d'ells, provenen del Peralada, entitat amb la qual ja no hi ha un conveni de filiació. N'hi ha que marxaran, d'altres que encara tenen edat per ser juvenils, alguns acabaran al Girona B i no es descarta que el primer equip obri la porta al que Unzué i el cos tècnic creguin que té qualitat i aptituds per estar a l'esglaó més alt.

Ara bé, en aquest sentit, Cárcel té feina i no pas poca. No comptar amb un filial a Segona B i tampoc a Tercera complica les coses. Durant aquesta pretemporada, la manca d'efectius ha fet que la majoria dels joves hagin tingut protagonisme. Suficient per veure que, per a gairebé tots ells, quedar-se a Segona A pot ser un salt massa gran. El club, com a mínim, ja ha pres les primeres decisions, tot i que falta encara molt per fer. L'uruguaià Juanma Boselli ja no va viatjar a Manchester perquè no entra en els plans; tenia un any més de cessió per part del Defensor que ha quedat candel·lada. Tres quarts del mateix ha passat amb Èric Montes. El manresà, que va debutar el curs passat amb el primer equip a la Copa marcant un gol al camp de l'Alabès, no compta. El futbolista ja ha escollit destí, però no es farà oficial fins que no es resolgui la rescissió del seu contracte. El Nàstic havia sigut un dels equips interessats. També s'hi ha sumat l'Andorra que presideix Gerard Piqué i que militarà a Segona B després de comprar una plaça. En els propers dies s'hauria de fer oficial el seu adeu.

Descartats tant Montes com Boselli, encara s'ha de conèixer què és el que passarà amb d'altres joves futbolistes que estan fent la pretemporada amb Unzué. Un dels qui més ha participat és Seung Ho Paik. El migcampista, però, ocuparia plaça d'extracomunitari, el que dificultaria la seva continuïtat amb la primera plantilla perquè allà ja hi ha Johan Mojica i Lozano. Podria sortir cedit. L'uruguaià Maxi Villa és un dels candidats a quedar-se. Caldrà veure què és el que passa amb Kévin Soni i Yhoan Andzouana; tots dos han debutat amb el Girona en partit oficial. Tant Resta com Cherta encara són joves i segurament reforçaran el filial, mentre que un dels altres interrogants és conèixer el futur d'Àlex Pachón i Iago López.